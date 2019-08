Verl-Kaunitz (WB/mh). Stille – dann füllen erhabene Klänge aus einer längst vergangenen Zeit die Kirche. In der Kaunitzer Marienkirche lauschen die Zuhörer den mittelalterlichen Klängen der Carmina Burana.

Es ist Latein, und man versteht nicht, was gesungen wird. Dennoch, die Musik ist so schön und erhaben, dass man einfach glauben möchte, sehr weisen Worten zu lauschen. Der Zauber des Mittelalters wirkt, und man versteht, warum die Wiederbelebung vergangener Zeiten seit Jahren die Massen bewegt. Weltweit strömen die Menschen zu Veranstaltungen, wo sie in ihren Wunschidentitäten mit Schwertern kämpfen, handwerken und traditionelle Speisen kosten.

Doch die scheinbar einfache, strukturierte Welt täuscht. Im Mittelalter herrschte Machtmissbrauch, Ungleichheit und Werteverlust. Die Commedia Nova führt einem diese Gegensätzlichkeit während der Aufführung in der Marienkirche eindrucksvoll vor Augen. Während die Zuhörer den schönen, aber unverständlichen Klängen lauschen und sich in eine vergangene Zeit träumen, entlarvt das Duo mit Hilfe satirischer Elemente den schönen Schein. Der Kleriker bemisst Buße nach Geschenken, ist spiel- und trinksüchtig, die Menschen sind geizig und das Halleluja bleibt einem angesichts des sonderbaren Lebens im Halse stecken. Es ist, als würde der Teufel Ballett tanzen.

Sehr unterhaltsamer Querschnitt

Mithilfe von Psalter, Mittelalter- und Panflöte, Drehleier, Trommel und Glockenspiel wird das Mittelalter zum Leben erweckt. Die Musikerin Gaby Bultmann beherrscht die Instrumente meisterhaft und versteht es, das Publikum zu verzaubern. Beim Frühlingslied »Clauso Chronos« spürt man die Natur erwachen und hört die Nachtigall das Ende des harten Winters verkünden. In »in taberna« möchte man am liebsten aufspringen und zu Schenkenmusik lostanzen.

Das deutsch-italienische Duo für Musik und Theater Berlin zeigte mit seinem Mysterienspiel aus Gesang, Tanz und historischen Instrumenten einen sehr unterhaltsamen Querschnitt der Carmina Burana und verdeutlichte die Aktualität der Lieder: Die Ungleichheit und der Machtmissbrauch sind nicht aus der Welt, und in komplexen Zeiten sehnen wir uns nach klaren Strukturen.

Die Botschaft kam an und der Applaus gab Carl Off, der als Komponist mit Carmina Burana 1937 seinen Durchbruch feierte, Recht: »Das Wichtige ist der Text. Der wurde mit den Mitteln der Musik Klang und mit den Mitteln der Darstellung Bild. Die Sprache ist Geist, und der Geist, der hinter diesen Worten ist, der wurde lebendig.«