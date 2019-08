Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Was sind eigentlich Venntüten? Aufklärung leistete am Mittwochabend Dr. Bernd Tenhagen, ehemaliger Kurator der LWL-Ausstellung, die bis Anfang November zu sehen ist und an diesem Wochenende sicher ganz viele Besucher ins Heimathaus locken wird.

Venn ist eine plattdeutsche Bezeichnung für ein Moor und das Wort Tüte ist lautmalerisch zu verstehen. Solch einen Flötenton gibt der Große Brachvogel von sich, er ist also die Venntüte, ein typischer Bewohner feuchter Wiesen in westfälischen Landschaften, weitgehend ausgestorben, gerade so, wie auch der Goldregenpfeifer, den man heute nur noch auf Island findet.

»Vogelfänger, Venntüten und Plaggenstecher«, alle drei sind Merkmale der ehemaligen Provinz Westfalen. Vor rund 100 Jahren ist Dr. Hermann Reichling durch die Lande gereist und hat mit seiner Kamera Land, Leute und Natur festgehalten. Mehr als 10.000 Fotos sind entstanden. 32 kann man im Heimathaus betrachten, weitere sind in Endlosschleife auf Bildschirmen zu sehen.

Bereits den Rückgang von Arten registriert

Reichling war Direktor des Provinzialmuseums für Naturschutz in Münster. Man kann ihn als den Wegbereiter des Naturschutzes betrachten. »Er ist zu den Bürgermeistern gegangen und hat sie davon zu überzeugen versucht, bestimmte Flächen zu schützen«, sagt Tenbergen. Oft sei das auch gelungen. Eine Karte der Provinz aus den 30er-Jahren zeigt schon eine Reihe solcher Naturschutzgebiete, in unmittelbarer Nähe Verls zum Beispiel die Kipshagener Teiche in Schloß Holte-Stukenbrock.

Reichling hat bereits den Rückgang von Arten registriert und sich für deren Schutz stark gemacht. Beeindruckend sind seine Bilder von den Vogelfängern. Damit konnte man sich in der ärmlichen Region ein Zubrot verdienen. Amseln und Drosseln waren zu dieser Zeit Speisevögel, insbesondere die Wacholderdrossel, so genannt, weil sie gerne Wacholderbeeren fraß. »Dadurch war ganz offensichtlich das Fleisch würziger«, sagt Tenbergen. Reichling dokumentierte, wie die Drosseln mit Lockvögeln in die Fallen der Fänger gingen und veranlasste gleichzeitig, dass der Vogelfang verboten wurde.

Der Forscher war sich nicht zu schade, in Bäume zu klettern oder stundenlang in einem Tarnzelt anzusitzen, um nah genug an scheue Vögel heranzukommen. So sieht man den Kiebitz mit seinem Gelege, junge Käuze oder den Goldregenpfeifer. Seine Landschaftsaufnahmen zeigen mit Wacholderbüschen und Wallhecken durchzogene Heideflächen. Er hat Korbflechter und Plaggenstecher bei der Arbeit fotografiert. Die Naturaufnahmen wurden schon von ihm selbst in Ausstellungen gezeigt, um die Menschen vom Naturschutz zu überzeugen.

Völkerschauen verboten

In seiner Funktion als Museumsdirektor in Münster war er auch für den Zoo zuständig. Dort gab es in den 20er-Jahren die letzten Völkerschauen, bei denen Menschen aus fernen Ländern (zum Beispiel Indien) regelrecht vorgeführt wurden. Auch für die Einstellung dieser Veranstaltungen hat er sich eingesetzt. Reichlings Sohn Helmut gilt als Gründer des heutigen Allwetterzoos.

In den 30er-Jahren geriet der Forscher kurz ins Visier der Nazis. Er wurde ein halbes Jahr lang im KZ Esterwegen (bei Papenburg) festgehalten und misshandelt. Angeblich Hermann Göring, der im Dritten Reich auch oberster Naturschützer gewesen ist, soll seine Finger im Spiel gehabt haben, damit Reichling wieder freikam.

Seinen Posten als Direktor in Münster hat er trotzdem nicht wieder bekommen. Stattdessen hat er während seiner letzten Lebensjahre am Dümmer See die Vogelwelt erforscht und auch aus dieser Region einen großen Bestand an Bildern hinterlassen.