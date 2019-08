Verl (WB). »Stadt-Land-Spielt!« heißt es am Samstag, 7. September, in Verl. Von 10 bis 14 Uhr lädt die Bibliothek Interessierte aller Generationen dazu ein, neue Spiele kennenzulernen und beliebte Spieleklassiker (wieder) zu entdecken.

Jeder, der Lust hat, kann einfach vorbeikommen und losspielen. Die vielfältige Spieleauswahl hält von Strategie-, über Familien- bis hin zu Outdoor-Spielen für jeden das Richtige bereit. Ausprobiert werden können auch das Kinderspiel des Jahres 2019, »Tal der Wikinger«, und das frisch gekürte Spiel des Jahres, »Just one«.

Das Beste: Dank der fachkundigen Spieleerklärer wird ein Regellesen unnötig, und es kann direkt gespielt werden. Exklusiv erscheinen im Rahmen von »Stadt-Land-Spielt!« Minispiele zu Spielen beliebter Verlage. Diese dürfen mit nach Hause mitgenommen werden. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

»Stadt-Land-Spielt!« ist ein Non-Profit-Projekt zur Förderung des Kulturguts Spiel in der Gesellschaft. Jedes Jahr wird ein ganzes Wochenende in Deutschland, Österreich und der Schweiz dem Spielen gewidmet. Ob Brettspiel, Kartenspiel oder Würfelspiel – Besucher aller Altersklassen kommen an einer Vielzahl von Standorten in Deutschland und Österreich und in der Schweiz zusammen, um gemeinsam einen spielerischen Tag zu verbringen.

Auch der Escape Room des SommerLeseClubs kann am 7. September letztmalig ausprobiert werden. Das Angebot gilt für alle Interessierten ab 10 Jahre. Ein Termin ist um 10 Uhr, ein weiterer um 12 Uhr. Teilnehmen können jeweils maximal fünf Personen. Anmeldung an der Information der Bibliothek oder unter Telefon 05246/9252330.