Ist der Sarg auch bequem? Sitzt das letzte Hemd gut? Andreas Bentrup meint: Was am Ende zählt, ist nicht der schönste Sarg, das beste Outfit oder der würdevollste Tod. Foto: Marie Horstmann

Von Marie Horstmann

Verl (WB). Wie wollen wir sterben? Eine Frage die viele Menschen bewegt, der man aber dennoch am liebsten aus dem Weg gehen möchte. Andreas Bentrup holt mit seinem Solo-Theaterstück »Sterben lernen« den Tod in die Gegenwart und begegnet dem Thema mit Humor und Empathie.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung in der Aula des Gymnasiums schüttelt Bentrup jedem Zuschauer die Hand und begibt sich auf Augenhöhe mit dem Publikum: Wir alle sterben und die Ungewissheit hält man am besten gemeinsam aus. Dann präsentiert er seinen Sarg und nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise mit gewissem Ende.

Nach und nach zieht er seine Schuhe aus, probiert sein letztes Hemd an und prüft Sarg und Kissen auf Bequemlichkeit. Was soll ich mit in den Tod nehmen? Eine Münze für den Fährmann, einen Ausweis für die Grenzkontrolle oder ein Handy, falls mal jemand anruft? Aber eigentlich trifft man die Besten doch sowieso nach dem Tod, womit sich die Frage nach dem geeigneten Outfit stellt. Was für eine Blamage, in Jogginghose vor Karl Lagerfeld zu stehen.

Doch es gibt Dinge, auf die kann man sich nicht vorbereiten, wie die Frage, wann und wo man seinen letzten Atemzug macht. Bentrup räumt auf humorvolle Weise auf mit der romantischen Vorstellung, sich seinen Tod selbst aussuchen zu können. Das Leben ist ein Balanceakt, und der Tod ist stets an unserer Seite.

»Möge die Straße uns zusammenführen«

Doch das sei kein Grund, den Tod als Feind zu betrachten. Stattdessen tanzt Bentrup mit ihm und beschäftigt sich mit Dingen, die in seinem Einflussbereich liegen. »Ihr seid alle zu meiner Beerdigung zu Kaffee und trockenem Blechkuchen eingeladen«, verkündet er und übt mit dem Publikum schon einmal den Liedtext: »Möge die Straße uns zusammenführen (...) Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.«

Bentrup schickt das Publikum auf die Suche nach dem guten Sterben und führt ins Bewusstsein: Was am Ende wirklich zählt, ist nicht der schönste Sarg, das beste Outfit oder der würdevollste Tod. Denn am Ende ist es das Leben, das wir nach unseren Vorstellungen gestalten können.

Andreas Bentrup ist Schauspieler, Theaterpädagoge (BuT) und Kontaktclown mit langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit demenziell veränderten Menschen. Er versteht es, mit Humor zu heilen, und ruft auf, unangenehme Themen nicht zu tabuisieren. Deswegen wurde er von der Hospizgruppe Verl eingeladen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen am Ende ihres Lebens und deren Familien zu unterstützen.

Der Verein hatte im Juni seine Koordinatorin Ute Schröder durch einen Verkehrsunfall verloren und ruft auf, Hospiz nicht als einen Ort, sondern eine Haltung anzusehen.