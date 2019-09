Von Marie Horstmann

Der Tag des offenen Denkmals lud bundesweit zum Besuch sehenswerter Gebäude aus verschiedenen Jahrhunderten ein. Das Motto in diesem Jahr passte zum 100-jährigen Bauhausjubiläum, es lautete »Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur«. In den Blick genommen wurden so Bauten, die in ihrer Zeit revolutionär waren oder neuen Kunst- und Baustilen zum Ausdruck verhalfen.

Auch in Verl bot Ortsheimatpfleger Matthias Holzmeier unter diesem Gesichtspunkt eine Stadtführung an und zeigte den Besuchern, wo in Verl moderne Umbrüche stattfanden. Holzmeier ließ die Zuhörer Verl mit anderen Augen sehen und das Bild eines kleinen Dorfes, das sich langsam zu einer Stadt entwickelte, entstehen. »Veränderungen passieren nach und nach, und man vergisst sehr schnell, wie es früher aussah«, findet Regina Bogdanow, die Vorsitzende des Heimatvereins, und erinnert sich an das kleine Dorf Verl.

Viele Besucher aus umliegenden Gemeinden

Viele der Stadtrundgänger wohnen schon lange in Verl und wollten genauer wissen, wie Verl zu der Stadt geworden ist, die sie heute ist: »Man läuft an vielem jeden Tag vorbei und ist sich der Geschichte hinter der Fassade gar nicht bewusst«, sagte Gudrun Kühne. So hörte man immer wieder ein: »Ach wie schön!« und »Das ist ja urig!«, als die Halle und der Wintergarten »bei Schroeders« besichtigt wurde, oder ein »Das wusste ich ja noch gar nicht!«, als es um die Entstehung der Kirche ging.

Doch nicht nur Verler haben den Sonntagsspaziergang gegen eine Stadtführung getauscht. Aus umliegenden Gemeinden kamen Menschen, die sich vor allem für das Haus Schroeder interessierten.

»Schroeders Boonekamp ist bekannt, und es ist faszinierend, hinter die Kulissen eines Familienunternehmens zu schauen, das seit mehr als zweihundert Jahre besteht«, findet das Ehepaar Liedl aus Gütersloh. Auch Uli Richardson aus Bielefeld ist begeistert von der Gemütlichkeit des Hauses: »So etwas sieht man nicht alle Tage.«

Es ist nicht nur die Geschichte, die die Menschen in den Stadtkern lockte, sondern auch die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen mit Verlern und neugierigen Besuchern von außerhalb ins Gespräch zu kommen. Bogdanow zeigte sich sehr zufrieden über die große Besucherzahl: »Der Denkmaltag kommt gut an und wir sind froh, dass in Verl Geschichte geschätzt wird.«