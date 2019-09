Verl (mh). Wie viele Arten von Hühnern gibt es? Wie halte ich Tauben am besten im Winter? Welche Rassen sollte ich kreuzen? Was sagt die Farbe des Gefieders über mein Tier aus? Auf solche und viele weitere Fragen gab es am Wochenende auf der Zuchtanlage des Rassegeflügelzuchtvereins eine Antwort.