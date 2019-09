In diesem Jahr verzichteten die Organisatoren rund um Hans-Jürgen Buhe (von links), Brigitte Wever und Klaus Kuhlmeyer auf Luftballons und boten stattdessen Bananen an. Bürgermeister Michael Esken beißt demonstrativ in der Öffentlichkeit hinein. Foto: Andreas Berenbrinker

Von Andreas Berenbrinker

Annette, Frank und Julia Erichlandwehr (von links), Charlotte Heitmeyer, Fabian Erichlandwehr, Monika und Jannic Heitmeyer sowie Stefan und Svenja Füchtenschnieder wandern sechs Kilometer. Foto: Berenbrinker Annette, Frank und Julia Erichlandwehr (von links), Charlotte Heitmeyer, Fabian Erichlandwehr, Monika und Jannic Heitmeyer sowie Stefan und Svenja Füchtenschnieder wandern sechs Kilometer. Foto: Berenbrinker

Luftballons haben seit einigen Wochen einen ganz schlechten Ruf. Die Stadt Gütersloh verbietet sie auf ihren Veranstaltungen, die Verler SPD setzte zu Verler Leben ihre traditionelle Luftballonaktion aus, die Grünen in Niedersachsen fordern gar ein generelles Verbot. Und so haben auch die Seniorenwanderer im Turnverein zu ihrem 13. Volkswandertag auf die Ballons verzichtet. Organisator Klaus Kuhlmeyer: »Wir machen das der Umwelt zuliebe. Das Plastik liegt in der Landschaft herum, die Ballons sind schädlich für die Tiere.« Meistens zogen die Ballons am Volkswandertag in Richtung Teutoburger Wald, vor einigen Jahren wurde ein mit einer Karte losgeschickter Luftballon am gleichen Tag sogar in Goslar im Harz gefunden.

Besser wandern als beim Arzt sitzen, ist das Motto. Foto: Berenbrinker Besser wandern als beim Arzt sitzen, ist das Motto. Foto: Berenbrinker

Diskussion in vollem Gange

Verls Bürgermeister Michael Esken war als Schirmherr beim Volkswandertag und man merkte ihm an, dass ihm die Debatte um die Luftballons etwas zu weit geht. »Noch vor einem Jahr hat man sich über Luftballons keinerlei Gedanken gemacht«, sagte Esken. Jetzt sei die Diskussion im vollem Gange. »Aber jeder kleine Schritt in Sachen Umweltschutz ist wichtig«, betonte der Bürgermeister, der auf Einsicht und Bewusstseinsveränderung der Menschen zählt. Esken gab zu, dass der Nachbarstadt Gütersloh ein medienwirksamer Coup gelungen sei, »aber von einem generellen Verbot halte ich nichts«. Dieses erfordere auch immer wieder Kontrollen und würde im Nachgang zu bearbeitende Beschwerden bedeuten, wenn dann doch Luftballons steigen würden.

Äpfel mit besserer Ökobilanz

Gleichwohl betonte Michael Esken, dass die Vitamine der Banane beim Wandertag besser seien als Luftballons. »Das zeigt, dass die Veranstalter auch ohne Verbote mitdenken.« Schmunzelnd fügte er an, dass man im nächsten Jahr dann ja heimische Äpfel oder Birnen bereitstellen könnte. »Die haben auch eine bessere Ökobilanz als Bananen.« Diese müssten ja erst nach Deutschland verfrachtet werden.

Bürgermeister Michael Esken gibt per Biss in die Banane den Startschuss. Foto: Berenbrinker Bürgermeister Michael Esken gibt per Biss in die Banane den Startschuss. Foto: Berenbrinker

Die wenig schmeichelhafte Schlagzeile »Bürgermeister hat den Schuss nicht gehört« hat Michael Esken nach dem Start der 130 Wanderer selbst lachend fabriziert. Die Wahrheit ist aber, dass alle Teilnehmer vergeblich auf den Startschuss aus der eigens beschafften Pistole warteten. Bei Eskens Biss in eine Banane sollte es knallen, das misslang zweimal. Als die Banane schließlich aufgegessen war, schickte der Bürgermeister die Wanderer ohne Signal auf die verschiedenen Touren durch den Holter Wald.

Mit der Resonanz bei herrlichem Wanderwetter war Klaus Kuhlmeyer einigermaßen zufrieden. »Es waren natürlich schon mal viel mehr Wanderer, aber auch in diesem Jahr gibt es viele zeitgleiche Veranstaltungen.« Die Organisatoren des Verler Pfarrfestes hätten Kuhlmeyer sogar gebeten, den Wandertag zu verschieben. »Das kam für uns aber natürlich nicht in Frage.«