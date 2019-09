Von Jan-Hermann Ruthmann

Verl (WB). Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, Petrus hat Gefallen am Pfarrfest in Verl gefunden. Am vergangenen Sonntag waren viele Besucher gekommen, um gemeinsam zu plaudern und einen schönen Tag zu verbringen.

Um 11 Uhr begann das Fest mit einem Open-Air-Gottesdienst auf dem Schulhof der Marienschule, der von Pfarrer Karl-Josef Auris und Pater Steven Bulambo aus Malawi zelebriert wurde. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Konzertchor Wewelsburg. Der Familiengottesdienstkreis hatte sich Gedanken zum Motto »Denn ihr alle seid eins in Christus« gemacht.

»Wir sind eins, wenn wir uns hier heute morgen zur Heiligen Messe versammeln«, sagte Pfarrer Auris. In der Katechese wurde von einem Mann erzählt, der ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen ist. Nachdem er in der Schule zunächst gemobbt wurde, hat er seinen Weg gefunden und arbeitet als Motivationstrainer. Mittlerweile ist er verheiratet und Vater von zwei Kindern. »Gott liebt jeden Menschen, ganz egal, wie er aussieht oder ob er es im Leben zu etwas bringt oder nicht.«

Um zu erfahren, wie es ist, eins zu sein, sollten die Gemeindemitglieder zu »Sing Halleluja« von Dr. Alban tanzen. Viele hatten Spaß, einige konnten mit diesen neuen Formen im Sonntagsgottesdienst weniger anfangen.

Bratwurst und kühle Getränke

Ab 12 Uhr wurde rund um das Pfarrzentrum gefeiert. Bei Bratwurst, gegrillt von den Messdienern, und einem kühlen Getränk lauschten die Besucher dem Jugendorchester, das ein Konzert unter freiem Himmel gab. Wer immer schon mal wissen wollte, wie die Hunderettungsstaffel arbeitet, bekam beim Pfarrfest die Möglichkeit, als sich die Retter vorstellten.

Auch die Malawi-Gruppe aus Kaunitz war dabei und bot typisch afrikanische Produkte an. Pater Steven Bulambo berichtete über das Leben in Malawi und die Hilfe aus Kaunitz.

Am Nachmittag konnten sich die Besucher am großen Kuchenbuffet bedienen. Eine Frage mussten die Helfer an den Bier- und Bratwurstständen häufig beantworten: »Wie viel kostet das denn? Ich sehe hier gar keine Preislisten.« An jedem Stand war ein Schuhkarton aufgestellt und jeder konnte selbst entscheiden, wie viel ihm die Bewirtung wert ist. Mit dem Verler Fest ging die Pfarrfestsaison 2019 am Ölbach zu Ende. Auch im Jahr 2020 wird es sicherlich wieder zahlreiche Begegnungen um die Verler Kirchtürme geben.