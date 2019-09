Verl (WB/ale). Kürbisse, Kartoffeln, Mini-Tomaten und sogar Melonen: Der Schulgarten in Bornholte hat sich den Sommer über von einer brachliegenden Fläche in ein üppiges Gemüse- und Obstbuffet verwandelt. Am Montag konnte die Klasse 4c des Teilstandortes Bornholte die Früchte ihrer Arbeit ernten.