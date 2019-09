Von Matthias Kleemann

Verl (WB). »Das wird eine traumhafte Anlage«, meinte Erster Beigeordneter Heribert Schönauer am Dienstagnachmittag auf der Baustelle für den neuen Sürenheider Kindergarten »Zwergenland«.

Zwischen zwei Regenschauern wurde jetzt der Grundstein für den 5,1 Millionen Euro teuren Neubau (ohne Einrichtung) gelegt, der im nächsten Jahr fertig sein soll.

Ein knappes Dutzend Kinder vom jetzigen Standort des Zwergenlandes half fleißig beim Mörtel auftragen, bevor die Grundsteinplatte abgesenkt und der Hohlraum geschlossen wurde. Darin befindet sich jetzt eine »Zeitreisekapsel«, wie Bürgermeister Michael Esken die kupferne Röhre nannte, und auch in dieser haben sich die Jungen und Mädchen verewigt: mit einer Zeichnung und mit Handabdrücken.

Obligatorische Beigabe in solchen Kapseln ist ein kleiner Betrag der gültigen Währung und je eine der am Ort erscheinenden Tageszeitungen.

»Etwa hier wird die Rutsche später stehen«, sagte Schönauer, als er davon berichtete, dass die Mädchen und Jungen sich für den Kindergarten eine Rutsche wünschen, die vom ersten Stock ins Erdgeschoss führt. Einen anderen Kinderwunsch habe man nicht erfüllen können, nämlich eine kirchliche Kapelle, in der Kinder im Spiel auch heiraten können.

2000 Quadratmeter Außenspielfläche

Sonst jedoch wird es eine großzügige Anlage. In fünf Gruppen soll sie Platz für 100 Kinder bieten, führte der Bürgermeister aus. Teilweise werden das Betriebskindergartenplätze sein, denn die Stadt hat mit Nobilia eine Kooperation beschlossen.

Für die 2000 Quadratmeter große Außenspielfläche sollen demnächst nach bewährtem Muster die gemeinsamen Planungen mit dem Verein »Ideenwerkstatt Freiräume« beginnen.

Innen wird es eine große Indoor-Spielfläche geben sowie einen Matschraum, in dem »Schaumpartys« gefeiert werden können.

Mit diesem Projekt, so hofft der Bürgermeister, wird der Ortsteil Sürenheide am Ende gut versorgt sein. Und falls der Bedarf doch noch steigt, so ist die Möglichkeit vorgesehen, eine sechste Gruppe unterzubringen.

Architekt Ralf Wömpner aus Münster machte es kurz. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt: »Wir sind ein eingespieltes Team.«