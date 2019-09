Die übrigen Parteien schlossen sich dem Vorschlag des Bürgermeisters an. Michael Esken hatte in der Verwaltungsvorlage zur Sitzung geschrieben, es beim jetzigen Ausschusszuschnitt bis zum Ende der Wahlperiode zu belassen, die ja ohnehin nur noch ein knappes Jahr dauert. Der Umwelt wieder einen eigenen Ausschuss zuzuordnen, sei sicher sinnvoll, doch auch aufwendig. Denn die Geschäftsordnung erfordere es, dass dann alle Ausschüsse neu gebildet und besetzt werden müssten. Auch sei es durchaus unsicher, welche Fraktion sich am Ende den Vorsitz in einem Ausschuss greifen könne.

Schwerpunkte setzen

Vor allem bei der CDU wehrte man sich gegen den Vorwurf, das Thema Umwelt nicht ernst genug zu nehmen. Fraktionsvorsitzende Gabriele Nitsch (CDU) sagte, das Thema als solches sei jedoch im jetzigen Bau-, Planungs- und Umweltausschuss gut aufgehoben. Statt Strukturen zu verändern, sei es besser, Schwerpunkte zu setzen. Wenn es Umweltthemen gebe, so könnte man darüber ausführlich im Ausschuss diskutieren. Solche Themen müssten eben einfach nur gesetzt werden. »Und das machen wir und nicht der Umweltausschuss.«

Nitsch sieht auch wenig Kapazitäten, vor allem bei den kleineren Fraktionen, um einen separaten Umweltausschuss ordentlich zu besetzten. »Lassen Sie uns darüber im neuen Rat sprechen.«

Bis ein neuer Umweltausschuss installiert werden können, vergingen ohnehin mindestens zwei Monate, dann könne der vielleicht dreimal tagen, bevor der Wahlkampf beginnt.

Ein Ausklammern der Umweltthemen im Bau- und Planungsausschuss sei ohnehin nicht sinnvoll, meinte Andreas Westermeyer (CDU). Dachbegrünung, Fotovoltaik, das gehöre doch auch in den Bauausschuss. »Wollen Sie die Ausschüsse dann ständig gemeinsam tagen lassen?«

Umweltpolitik als Chance

Peter Heethey (SPD) erinnerte daran, dass es in Verl vor dieser Legislaturperiode bereits einen Umweltausschuss gegeben hat. Der Beschluss zum European Energy Award, die Schaffung einer Klimamanager-Stelle, der Bau des Heizkraftwerks, all das sei seinerzeit im reinen Umweltausschuss beschlossen worden. »Uns geht es darum, dass die Umwelt nicht nur nebenher eine Rolle spielt. Sie sehen das als Belastung, nicht als Chance.«

Simon Lütkebohle (Grüne) sagte, wenn man jetzt einen Umweltausschuss einrichtet, dann wolle man ihn ja auch nach der Wahl, deshalb lohne sich der Aufwand.

Dr. Ulrich Klotz (FDP) meinte, es sei Symbolpolitik, jetzt einen Umweltausschuss einzurichten. Umwelt sei im übrigen ein Querschnittsthema, das sich schlecht in einen Ausschuss isolieren lasse.