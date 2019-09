Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Die Portraitgalerie der Verler Hauptverwaltungsbeamten im Foyer zum neuen Ratssaal wird es so, wie ursprünglich gedacht, wohl nicht geben . Nach einem eindringlichen Appell von Peter Heethey (SPD) wurde während der Ratssitzung am Dienstagabend eine Entscheidung vertagt.

Losgelöst von der Frage, ob eine solche Galerie überhaupt zeitgemäß ist, sei für einen NS-Bürgermeister Josef Lükewille an dieser Stelle kein Platz, sagte Heethey. Er bezweifele, dass eine besondere kritisch-historische Einordnung Lükewilles in diesem Rahmen möglich sei. Einen Text, den Stadtarchivarin Annette Huss verfasst hatte, empfand er noch als zu unkritisch und verharmlosend.

Dieser Text geht auf Lükewilles geheime Lageberichte an die vorgesetzte Behörde in Wiedenbrück ein. Darin hat der Bürgermeister politisch Andersdenkende benannt und denunziert. »Der Entnazifizierungsausschuss urteilte 1948, dass er in dieser Hinsicht mehr getan habe, als er hätte tun müssen.«

Juden wollte er vom Viehhandel ausschließen

Das sei noch untertrieben, sagte Heethey. »Er hat sich richtig reingekniet.« Als Beleg las Heethey Auszüge aus solchen Berichten vor, die er im Stadtarchiv eingesehen hatte. 30. Januar 1936, Tag der »nationalen Erhebung«: Lükewille bekommt mit, dass im Vereinslokal Kampwirth Kolpinglieder gesungen werden. Er lässt den Vikar Josefs herausholen und verbietet das Singen. »Es besteht für mich kein Zweifel darüber, dass die Kolpingslieder eine Spitze gegen den Tag der nationalen Erhebung sein sollen.« Lükewille ärgert sich, dass das Kolpingabzeichen offen getragen wird. Er weist die Polizei an, das zu unterbinden, obwohl es keine Handhabe gibt. »Eine rechtliche Handhabe dazu und zu einer Bestrafung besteht leider nicht«, heißt es in Lükewilles Bericht.

In weiteren Auszügen, die Heethey vortrug, plädiert der Bürgermeister dafür, Juden vom Viehhandel auszuschließen und wettert gegen die »Doppelmoral« der Pfarrer, die zwar für den Führer beten lassen, aber die Rassenlehre ablehnen.

Heethey: »Meine Partei ist von den Nazis bespitzelt, verfolgt, gefoltert und getötet worden. Wenn ich als Sozialdemokrat an so einer Galerie vorbeigehe, und mich grinst da so ein Lükewille an, dann kriege ich ‘ne Gänsehaut.« Heetheys Forderung: Entweder ganz lassen, Lükewille weglassen oder noch einmal ganz neu denken.

Grüne wollen lieber historische Ortsansichten zeigen

»Das wirft noch mal ein neues Licht auf die Sache«, meinte Johannes Wilke (Grüne). Er empfinde das Konzept aber ohnehin als brüchig, weil ja auch Paul Hermreck abgelehnt habe, sein Bild aufhängen zu lassen. Wilke sieht sich in seiner Haltung bestätigt, von der Galerie abzusehen und lieber historische Ortsansichten zu zeigen.

Der Text der Stadtarchivarin reiche keinesfalls aus, sagte Dr. Ulrich Klotz (FDP). »Es ist alles noch viel schlimmer.« Andererseits gehe es um die historische Wahrheit. »Wir haben etwas, was noch nicht fertig ist.«

»Ich bin hin- und hergerissen«, räumte Gabriele Nitsch (CDU) ein. »Wir müssen uns dem stellen, was gewesen ist.« Was sie gehört habe, mache sie aber sehr nachdenklich. Ihr sei gerade der Appetit vergangen. Ein Text zur Erläuterung der Person Lükewilles müsse in jedem Fall deutlich kritischer sein.

Bürgermeister Esken schlägt einen anderen Weg vor

»Es ist Geschichte«, sagte Bürgermeister Michael Esken. »Die dürfen wir nicht ausblenden.« Er habe eine ähnliche Diskussion bereits als Bürgermeister von Hemer erlebt. Damals ging es darum, ob man zum Jubiläum die Stadtwerdungsurkunde zeigt, die von Adolf Hitler unterschrieben ist.

Dennoch hatte er einen Vorschlag, der jetzt mit in die Beratungen der Fraktionen geht, nämlich, nur die Bilder der Hauptverwaltungsbeamten seit der kommunalen Neugliederung 1970 zu zeigen. Alles, was davor gewesen ist, könnte an einem anderen Ort gezeigt und aufgearbeitet werden, vielleicht im Heimathaus.

Rebecca Mohnke (Grüne) warf die Frage auf, ob denn eine solche Galerie überhaupt zur Einweihung des Ratssaales fertig sein müsse. Eine gute Gelegenheit sei doch im kommenden Jahr zum Stadtjubiläum.