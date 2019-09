Randale-Sänger Jochen Vahle hat keine Mühe, seine jungen Fans zu begeistern. Vom ersten Ton an stehen sie dicht vor der Bühne und machen alle Faxen mit, zu denen der Sänger sie animiert. Randale ist nicht zum ersten Mal in Verl. Foto: Matthias Kleemann

Von Matthias Kleemann

Verl (WB). »Mehr Süßigkeiten!« Die Forderung findet sich gleich auf mehreren Zetteln wieder, die an die Pinnwand am Stand der beiden Kolping-Kindergärten geheftet wurden. Am Weltkindertag auf dem Schulhof der Marienschule ist diese Forderung schon im Voraus erfüllt.