Von Matthias Kleemann

Ob eine solche Galerie realisiert wird oder nicht, das zu entscheiden sei jedoch eine Sache der Politik, sagt Vorstandsmitglied Matthias Holzmeier. Und natürlich müsse zur Person Lükewilles eine umfassende Information bereitgestellt werden. Auch im Heimatverein sieht man die Möglichkeit der digitalen Vernetzung, beispielsweise mit Hilfe eines QR-Codes.

»Erinnerungskultur ist an Gesichter gebunden«, sagt Bernhard Klotz. Das sei den Mächtigen seit eh und je bewusst, auch deshalb gebe es die vielen Bilderfälschungen, von denen auch welche in Verl dokumentiert sind.

Eine Diskussion um die NS-Zeit in Verl habe es schon vor 31 Jahren gegeben, sagt Holzmeier. Bereits damals sei es erschreckend gewesen, wie wenig viele Bürger gewusst haben wollen. »Es wurde verschwiegen und verdrängt«, sagt Bernhard Klotz. Und erschreckend, so Klotz und Holzmeier, sei es heute erneut, wenn man die Diskussion im Rat und die Überraschung mancher Politiker verfolge. Am Heimatverein könne das nicht liegen. »Wir bieten regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Thema an, beispielsweise Führungen am 9. November, dem Pogromtag.«

Bereits 1994 beschrieben

Im Jahr 1994 ist außerdem in Heft 4 der Schriftenreihe des Heimatvereins ausführlich auf die Verfolgung der Juden in Verl eingegangen worden. Der Verfasser, der Historiker Volker Schockenhoff, hat in dem Heft auch die Rolle Josef Lükewilles beleuchtet. Er zitiert aus seinen Berichten. Ein Foto zeigt Lükewille bei der Einweihung des »Hindenburg-Hitler-Platzes« (Denkmalplatz), wenige Monate nach der Machtergreifung durch Hitler. »Lükewille hat im vorauseilenden Gehorsam gehandelt«, sagt Klotz.

Eine Lanze bricht der Heimatvereinsvorstand für Stadtarchivarin Annette Huss, die bei der Formulierung des Textvorschlages mit der »allergrößten Sorgfalt« vorgegangen sei.

Noch mehr Licht in die NS-Zeit könnte die fast fertige Dokumentation bringen, die von der Historikerin Dr. Tanja Kosubek im Auftrag des Heimatvereins verfasst wird. Der Verler Rat hat für diese Arbeit einen Betrag von 25.000 Euro bereitgestellt.

Was wurde eigentlich nach dem Krieg aus Lükewille? »Er kam zur Entnazifizierung in das Internierungslager Staumühle«, sagt Bernhard Klotz. Nach seiner Entlassung habe er noch einige Jahre in Kaunitz gelebt.

Ein Kommentar von Matthias Kleemann

Das Vorpreschen des Bürgermeisters in Sachen Portraitgalerie hat ein Gutes: Es hat eine neue Diskussion über den Umgang mit der NS-Zeit ausgelöst. Egal, wie die Entscheidung des Rates ausfällt, viele Menschen beschäftigen sich jetzt wieder mit der Zeit und stellen Fragen.

Es passt vielleicht gut, dass der nächste Jahrestag der Pogromnacht so kurz bevorsteht. Möglicherweise bekommt er auf diese Weise wieder mehr Aufmerksamkeit. Der Heimatverein bietet Führungen durch Verl an, bei denen die Spuren der jüdischen Familie Hope verfolgt werden. Es findet in Verl alljährlich auch eine Gedenkfeier zu diesem Ereignis statt.

Ist das genug? Vielleicht nicht. In unserer Medienwelt liegt der passive Konsum vor der aktiven Informationssuche. Zu einer Vortragsveranstaltung muss ich mich aufraffen. Den langen Text neben einem Bild muss ich lesen. Den QR-Code muss ich scannen. Das macht nicht jeder.

Wenigstens die Politik sollte informiert sein. Vielleicht gibt es jemanden, der kurzfristig alles zusammentragen kann, was es über Josef Lükewille gibt, und der sich in der Lage sieht, das während einer Sondersitzung des Rates interessant vorzutragen.

Vielleicht könnte man das sogar zu einer Vortragsreihe über sämtliche Verler Hauptverwaltungsbeamten ausweiten. Bernhard Klotz erwähnte, dass auch die beiden Amtsmänner Werner und Adolf Rohden »schillernde Persönlichkeiten« gewesen seien.