Verl (WB/ms). Blumen, eine Kaffeetafel mit Sonnenschirm und eine kleine Fahrradausstellung haben am Freitag sechs Parkplätze auf dem Marktplatz in Verl in einen Park verwandelt.

»Wir wollen zeigen, wie viel Platz wir für geparkte Autos verschwenden«, sagt Rita Paulick vom Klima-Tisch. Erstmals nimmt Verl am »Parking Day« teil, der seit 2005 am dritten Freitag im September versiegelte Flächen der Natur für einen Tag zurück gibt. »Wie wichtig es ist, Bäume in der Stadt zu pflanzen, merken Sie, wenn Sie mal bei 38 Grad auf der Straße mit dem Rad an der Ampel standen. Da wird es bis zu 50 Grad heiß«, sagt Rita Paulick.

Mit Ehrenamtlichen des Klima-Tisches, mit der Unterstützung von Geschäftsleuten, Bürgern und Nachbarn hat sie mit bunten Blumen das Wort »Verl« gestellt. Heinz Bukowski vom Tri-Sport-Team im TV Verl hat eine kleine Fahrradausstellung dazu organisiert und will mit launigen Sprüchen zum Fahrradfahren anregen. Klimaschutzmanager Dr. Fabian Humpert ist »total happy, wie das in Verl läuft«. Bürger setzten sich für bessere Radwege ein. Im Oktober nimmt die Mobilitätsmanagerin ihre Arbeit auf.