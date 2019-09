Von Andreas Berenbrinker

Verl (WB). Da ließ sich Holger Ullmann nicht lumpen. Während der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter auf der Original-Wiesn zwei Schläge zum Fassanstich brauchte, setzte der Gilde-König in Verl wenige Stunden beherzt an und brauchte nur einen einzigen Hieb. Oans, Zwoa, Holger!

Foto: Andreas Berenbrinker

Als der Gerstensaft dann endlich auch offiziell floss, kannte die Stimmung im mit gut 1000 feierwütigen Oktoberfestbesuchern gefüllten Festzelt keine Grenzen mehr. Quasi mit dem ersten Takt der Partyband »Würzbuam« aus Nordbayern standen die Gäste auf den Bierbänken, schunkelten und lachten.

»Cordula Grün« und »Hulapalu«

Ausnahmslos alle waren in stilechten Lederhosen oder schicken Dirndl gekleidet. Zu »Cordula Grün«, Gabaliers »Hulapalu« und zu Hits der Jungs von »voXXclub« wurde lauthals mitgesungen, zu späterer Stunde sicherlich auch mitgegrölt. Bayerische Speisespezialitäten schafften die Grundlage für das Oktoberfestbier, das in Strömen floss und von feschen Bedienungen krügeweise zu den Plätzen gebracht wurde. Wie in den vergangenen Jahren überzeugten die Madln und Buam des Jugendorchesters als Einheizer. Selbst der englische Dirigent Anatole Gomersall hatte sich in ein bayerisches Outfit geschmissen.

Pünktlich zum Fassanstich um 19 Uhr war das Zelt rappelvoll

Ein Phänomen ist zum Oktoberfest der Gilde zu beobachten. Während jüngere Gäste Diskotheken oder Schützenfeste erst zu später Stunde aufsuchen, ist das beim Oktoberfest anders. Pünktlich zum Fassanstich um 19 Uhr war das Zelt rappelvoll, vorwiegend gefüllt mit jungen Leuten. Eine der Ausnahmen waren Maria und Axel Mefrouche, die mit ihren Töchtern Monique (22) und Danielle (21) dabei waren. »Die Kinder wollten unbedingt, dass wir mitkommen«, lacht Axel Mefrouche und da wollte das Verler Ehepaar sich nicht lumpen lassen.