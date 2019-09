Von Andreas Berenbrinker

Verl (WB). Beherzt springt Maja ins Becken. Sie klettert aus dem Wasser und sprintet zurück zum Ein-Meter-Brett. Das macht sie immer wieder, man sieht ihr den nassen Spaß förmlich an. Maja war zu Gast beim Hundeschwimmen im Freibad, sie ist eine vierjährige Labradorhündin.

Da waren Frauchen und Herrchen neidisch. Bei herrlich warmem und sonnigem Spätsommerwetter durften sie am Sonntag nur am Beckenrand stehen – das Freibad gehörte ganz allein den 321 Hunden. Ein neuer Rekord, 2018 waren es nur 198. Tiere aller Rassen waren dabei, kleine und sehr große Hunde, fast alle waren sehr aufgeregt und hatten scheinbar gute Laune. Auch für Laien war erkennbar, dass die verschiedensten Hunde viel Freude am Wasser und auch miteinander hatten. Es herrschte ein großes, freundliches Gebell, auch auf der Liegewiese wurde ausgiebig getobt.

Verlockendes Nass

Aber wer konnte es insbesondere den Kindern verdenken, dass sie auch ins Wasser gingen? Das kühle Nass war einfach zu verlockend und natürlich mussten die Hunde auch bespaßt werden. Und so hatten auch Neele Anders und Teresa Folkers (beide 11) ihr Vergnügen mit der Labradorhündin Abby (6). Extra aus Bielefeld-Senne war Susanne Thiemann mit ihrer Hündin Trude nach Verl gekommen. »Das ist eine tolle Sache, beim Hundeschwimmen in der Senne waren wir auch«, sagte sie.

Die Stadt Verl veranstaltete das Schwimmen für die besten Freunde der Menschen zum dritten Mal. Da Chlor für Hunde schädlich ist, musste es vorher aus dem Wasser herausgefiltert werden. Es durften nur Vierbeiner mit einer gültigen Tollwutimpfung und Hundemarke teilnehmen.

Das Freibad ist seit dem 15. September geschlossen, einige Renovierungsarbeiten – beispielsweise am Kleinkinderbereich – haben schon begonnen. Im Frühjahr 2020 startet die nächste Saison.