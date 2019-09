Von Maria Siggemann

Verl (WB). Musicalfans kamen am Samstagabend im voll besetzten Pädagogischen Zentrum auf ihre Kosten. Nach ihrem Erfolg vor zwei Jahren war erneut das bundesweit bekannte Musiktheater »Movie & Motion« mit Sitz in Gütersloh zu Gast in Verl.

In einer gut dreistündigen Show präsentierten die sechs Solisten des Ensembles den rund 350 Zuhören eine Mischung aus Songs von beliebten Musicalproduktionen, berühmten Filmmusiken und Ohrwürmern. Aufwendige Kostüme und witzige Sketche rundeten die Gala ab.

Neben dem profilierten Musicalstar Chris Murray wurden die Solisten diesmal auch von einem Projektchor engagierter Verler Sängerinnen und Sängern unterstützt. Der 20-köpfige Chor hatte sich eigens für die Show gegründet und unter der Leitung von Erika Brause, der Dirigentin des Männergesangsvereins Liedertafel, seit Mai intensiv geprobt und insgesamt drei Stücke einstudiert.

Angriff auf die Lachmuskeln

Mit einem Angriff auf die Lachmuskeln stimmte Frontfrau Steffi Költsch das Publikum auf den Abend ein. Zusammen mit Ensemblemitglied Jörg Piron deckte sie »Die großen Verhörer« der Musikwelt auf. Das Publikum johlte vor Vergnügen, als die beiden den »Agathe-Bauer«-Song (statt »I ‘ve got the power« von der Gruppe Snaps) zum Besten gaben oder »Du musst besoffen bestell’n« anstatt »It must ‘ve been something you said« von Cutting Crew und den »Schnitzelwagen« anstatt »Den Schritt zu wagen« (in »Santa Maria« von Roland Kaiser).

Es folgte ein abwechslungsreiches Programm aus bekannten Musicals und Songs. Das Repertoire reichte von rockig über gefühlvoll bis zu fetzigen Tanzeinlagen. Zu hören gab es Stücke aus »Chess«, »Tarzan«, »Grease«, »Evita«, »Jekyll & Hyde« oder »Mozart« aber auch Titel wie »The Best« von Tina Turner« oder »Don ‘t let the sun go down on me« von Elton John und George Michal.

Insgesamt präsentierte das Ensemble an diesem Abend mehr als 30 Songs. Zwischendurch gab es humorvolle Einlagen von Nick Köhler als sächselnden Hausmeister Ronnie und Meike Pepping als resolute Putzfrau Olga. Musik der ganz großen Gefühle brachte Musicalstar Chris Murray auf die Bühne. Stimmgewaltig und voller Leidenschaft sang er aus »Tanz der Vampire«, »Les Misérables«, »Notre Dame de Paris« und »Jekyll & Hyde«. Tosender Beifall und »Bravo« Rufe waren der Lohn des Publikums nach jeder seiner Einlagen.

" „»Da braucht man ja gar nicht in die großen Musicals nach Hamburg zu fahren.«“ Eine Besucherin "

»Da braucht man ja gar nicht in die großen Musicals nach Hamburg zu fahren«, erklärte eine Besucherin in der Pause. »Die Sänger sind alle unglaublich gut, aber Chris Murray singt sie noch mal alle an die Wand«, kommentierte ein weiterer die Veranstaltung. Nach der Pause ging es weiter mit einem turbulenten Wechsel der Settings und der bunten Kostüme.

Highlight des Abends war die opulente Aufführung des Songs »Bui doi« aus dem Musical »Miss Saigon«. Hierbei trat der gesamte Projektchor mit auf die Bühne und sang gemeinsam mit Chris Murray. Gleichzeitig sorgten die restlichen Ensemblemitglieder, farbenfroh als Leute aus dem Volk verkleidet, für das passende Ambiente.

Großartige Tanzeinlagen boten auch die Tänzer der Northern Dance Company in »Holding out for a hero« aus dem Musical Shrek. Mit dem rasanten Stück »Come alive« aus dem Musicalfilm »Greatest Showman« fand die Gala ihren fulminanten Höhepunkt, bei dem es keinen der Zuschauer mehr auf seinem Sitz hielt. Für stürmischen Applaus bedankte sich das Ensemble mit Zugaben aus »Jesus Christ Superstar« und mit dem Song »You ’re the voice«.