Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Die Steine kommen gut an. Konzentriert sind Ledion, German, Julia und Hamza in der Eulengruppe der St.-Anna-Kindertagesstätte bei der Sache: Türme, Häuser, Fantasiegebilde – mit den großen Holzbausteinen kann man viel machen.

Die Steine haben leichte Magneten an ihren Seiten. So halten sie besser, wenn man damit etwas baut. Gleichzeitig sind sie trotz allem nicht so fest gefügt, dass man ein Bauwerk nicht mit einem beherzten Schubs zum Einsturz bringen könnte. Denn das ist doch immer noch das Zweitschönste beim Spielen.

Mit Glitzer

Die Steine sind eine Neuanschaffung. Nicht nur jene mit den Magneten, auch eine zweite Variante mit bunten Glitzer-Diamanten hat die Gruppe erst vor kurzem bekommen. Finanziert wurden sie über eine Spende der Gelsenwasser-Stiftung. 700 Euro hat das Gremium springen lassen, damit aus den Kindern der Eulengruppe erst Bauexperten und dann Sprachexperten werden.

So haben die Erziehrinnen der Kita das Projekt nämlich getauft: »Vom Bauexperten zum Sprachexperten«. Denn man kann beim Bauen miteinander reden: »Wir bauen ein Haus, ein Schloss, einen Supermarkt«.

Und Sprechen ist wichtig, denn 19 der 25 Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren in der Eulengruppe haben einen Migrationshintergrund, berichtet Kita-Leiterin Marion Schlautmann. Die Eulengruppe ist nämlich im November vergangenen Jahres etwas später an den Start gekommen. Die Gruppe hat ihre Räume im Obergeschoss der Kindertagesstätte an der St.-Anna-Straße. Als im Jahr 2018 klar wurde, dass noch weitere Kindergartenplätze in Verl benötigt werden, da war der Ausbau des Gebäudes eine Maßnahme, die schnell umgesetzt werden konnte.

Bildungsprojekt

»Der Dachboden hatte bis dahin als Lagerraum gedient«, sagt Marion Schlautmann. Allerdings sei eine Erweiterung schon bei der Planung in den 90er-Jahren kalkuliert worden. Die Kindertagesstätte hat jetzt fünf Gruppen mit etwa 100 Kindern.

Die Baumaßnahme konnte im vergangenen Jahr jedoch nicht pünktlich zum Beginn des Kindergartenjahres abgeschlossen werden. »Die Gruppe hat verspätet angefangen, außerdem haben wir hier Kinder, die aus anderen Einrichtungen hierher gewechselt sind«, sagt Marion Schlautmann.

Die schlechten Startbedingungen werden nun also mit den tollen Bausteinen ausgeglichen. »Die Kinder spielen sehr gerne damit«, sagt Erzieherin Sandra Deutsch. Der Beweis folgt, als die Steine auf dem Tisch liegen und die Kinder sofort zu bauen beginnen.

Die Gelsenwasser-Stiftung fördert Bildungsprojekte in Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführenden Schulen. »Wir haben jetzt schon zum dritten Mal teilgenommen und einen Zuschuss zu einem Projekt bekommen«, sagt Marion Schlautmann. Ganz ohne Gegenleistung geht es aber nicht. Die Stiftung erwartet noch einen Abschlussbericht über das Projekt.