Von Matthias Kleemann

Das ist, auf den Punkt gebracht, das Fazit des Jugendberichts, den Patrick Bullermann, Leiter des Fachbereichs Jugend, am Dienstag in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vorgetragen hat.

Der Jugendbericht ist eine komplette Erhebung aller Angebote, die es in Verl für Jugendliche gibt, angefangen bei den Jugendhäusern, über die Verbandsjugendarbeit und die Angebote der Vereine bis zu Spielplätzen und anderen Freizeiteinrichtungen. Außerdem fließen die Ergebnisse einer Befragung unter Jugendlichen ein, die vor zwei Jahren zusammen mit der Universität Bielefeld durchgeführt wurde.

Unzufriedenheit mit dem ÖPNV-Angebot

Junge Menschen in Verl seien mit den Möglichkeiten und der Freizeitgestaltung zufrieden, es gebe ein hohes ehrenamtliches Engagement und die soziale Infrastruktur sei vielfältig, heißt es in dem Bericht. Trotzdem müsse die Jugendarbeit in Verl sich weiterentwickeln und noch besser bekannt gemacht werden, vor allem vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums und dem wachsenden Interesse der Jugendlichen an gesellschaftspolitischen Themen (»Fridays for Future«). Wenig überraschend ist die Unzufriedenheit mit dem ÖPNV-Angebot.

Folgende Handlungsempfehlungen gibt der Bericht unter anderem: Ausbau der kinder- und jugendrelevanten Freizeitinfrastruktur, Ausbau von Spiel- und Freizeitflächen, Ausbau der Mobilitätsangebote, Ausbau des pädagogischen Angebotes in Jugendeinrichtungen und die Erweiterung ihres Angebotes.

Von den mehr als 26.000 Einwohnern Verls sind rund 5600 Menschen 21 Jahre oder jünger. Die Jugendhäuser spielen eine wichtige Rolle bei ihrer Betreuung. Das Jugendhaus Oase hat sehr viel offene Angebote und Ferienfreizeiten, während das Netzwerk St. Anna mit seinen drei Standorten zwar auch bei den offenen Angeboten stark ist, aber zusätzlich eine große Zahl von Projekten und Kursen anbietet.

Droste-Haus und Ferienspiele

Eine wichtige Aufgabe erfüllt auch das Droste-Haus. Durchschnittlich 200 Kinder nehmen pro Jahr an den Kursen und Programmen teil, interessanterweise vor allem im Bereich Musik und Tanz. Auch die internationalen Jugendbegegnungen nehmen einen wichtigen Platz ein, die Teilnehmer kommen jedoch nicht nur aus Verl. Fast 1400 Mal haben Kinder an den Ferienspielangeboten des Droste-Hauses teilgenommen. Schaut man auf sämtliche Ferienspielangebote in der Stadt ergibt sich eine Besucherzahl von 3272 (2018). Eine wichtige Rolle spielen die Vereine, allen voran der TV Verl mit seiner hohen Mitgliederzahl.

Interessant ist ein kreisweiter Vergleich der Vollzeitstellen in der Jugendarbeit, bei dem Verl mit 2,9 Stellen das Schlusslicht bildet. Spitzenreiter ist Harsewinkel mit 4,27 Stellen. Das sei wohl historisch gewachsen, sagte Bullermann auf Nachfrage.

Fragt man die Jugendlichen selbst, gibt es auch einige Überraschungen. »Wir haben gestaunt, welchen hohen Stellenwert die Bibliothek bei den Jugendlichen hat«, sagte Bullermann. Sie liegt auf Platz 2 der Freizeitangebote. Platz 1, weniger überraschend, belegt das Freibad. Wichtig seien außerdem die Bolzplätze oder Multifunktionsanlagen wie die Skaterparks oder die Sportfelder.

Man sei auf dem richtigen Weg, meinte Erster Beigeordneter Heribert Schönauer mit Verweis auf die Investitionen im Freibad oder die Pläne für eine Bibliothekserneuerung. Auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, etwa bei der Spielplatzplanung, sei das richtige Signal.