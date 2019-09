Von Matthias Kleemann

Fünf junge Musiker aus Russland sind zurzeit auf Einladung des Forums Russische Kultur im Kreis Gütersloh zu Gast und gaben am Mittwoch auch ein Konzert im Multifunktionsraum des Gymnasiums.

So ist das, wenn Klassik nicht von der CD kommt, sondern live dargeboten wird. Beeindruckend der Körpereinsatz, mit dem zum Beispiel Sofya Menshikova Rachmaninovs »Italienische Polka« auf dem Klavier darbietet. Eine 19-Jährige, die auf höchstem Niveau spielt. Mit dem Stück gewann sie erst im März in Düsseldorf den Robert-Schumann-Klavierwettbewerb.

Für den Flügel im Multifunktionsraum war es wohl die Feuertaufe. Er wurde seinerzeit vom ersten Direktor des Gymnasiums, Dieter Aspelmeier, angeschafft und jetzt generalüberholt. Darauf wies Martin Herrbold, Leiter der Fachschaft Musik, während seiner Begrüßung hin.

Doppelte Leistung

Gerade hatten sie noch in Straßenkleidung geübt, durchs Fenster beobachtet von neugierigen Blicken der Schüler, nun traten sie in Abendgarderobe auf, immer in Bewegung. Sage niemand, klassische Musik sei nicht zur Show geeignet. Wenn Maria Arteeva und Rick Mirzoyan mit Geige und Klarinette von links nach rechts über die Bühne laufen, sich einander nähern und wieder entfernen, während sie von Sofya Menishkova am Flügel begleitet werden, dann ist das eine doppelte Leistung: Sie spielen auch im Gehen fehlerfrei, und sie spielen das Stück ohne Notenblatt.

Trotz ihres jugendlichen Alters sind sie alle schon renommiert. Eric Mirsojan (Klarinette) gewann den Wettbewerb »Young Talents of Russia«. Ruta Vaitkute (Querflöte) erhielt ein Stipendium für die Internationale Sommer- Musikschule GSIM in Richmond (USA), Maria Arteeva (Geige) nahm am Festival »Moskau trifft Freunde« teil und Maria Polyakova (Flöte) ist bereits Preisträgerin internationaler und allrussischer Wettbewerbe.

Ein solches Konzert mit jungen russischen Musikern fand zum vierten Mal im Gymnasium statt. Zustande kommen solche Veranstaltungen aufgrund der guten Beziehungen des Forums Russische Kultur zur Spivakov-Stiftung, die solche Spitzentalente fördert. Hier lässt Ehrenvorsitzender Franz Kiesl noch seine persönlichen Kontakte zur Direktorinder Stiftung, Ekaterina Shirman, spielen.

Nicht nur im Verler Gymnasium, auch in Gütersloh, Harsewinkel und Bielefeld werden die fünf Musiker noch an Schulen auftreten.