Unabhängig davon, dass Haup­hoffs Ehefrau und Königin Nicole die Tochter von Dieter Pickert ist, wurde diese Spende vom gesamten ehemaligen Thron getragen. Das Geld kam auf dem Adventsmarkt im vergangenen Jahr, beim Senioren-Kaffeetrinken der Gilde sowie bei der Maiandacht auf dem Hof von Johannes Hauphoff zusammen. »Das ist eine richtig gute Sache, wir waren uns alle einig, dass auch wir unseren Beitrag leisten wollen«, sagt Michael Haup­hoff.

Gemeinsam mit seinem Schwiegervater Dieter Pickert hatte er Ende des vergangenen Jahres die Idee, für die Aktion Schulterband alle Verler Schützenvereine ins Boot zu holen. »Es ist toll, dass man in Verl so zusammenhält und für die gute Sache einsteht«, so Hauphoff.

Auch Dieter Pickert zeigte sich dankbar über die vielfältigen Spenden. Besonders zwei Ereignisse hatten ihn zuletzt angerührt. »Eine Schulklasse hat mir die Klassenkasse übergeben und bei der Hochzeit auf dem Truck Treff wurde auch für die Aktion gesammelt.« Insgesamt 33.000 Euro sind schon auf dem Konto, weitere Eingänge sind zugesagt.

Zum Verler Tod am Sonntag, 27. Oktober, wird sich die »Aktion Schulterband« in den Räumen der Kreissparkasse Wiedenbrück präsentieren, Mitte November soll das Geld in Münster abgegeben werden. Hier entsteht auch durch die Hilfe der Verler ein neues Familienhaus am Universitätsklinikum.