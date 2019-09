Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Wenn alles glatt läuft, dann haben Ende kommenden Jahres rund 7000 Verler Haushalte schnelles Internet über Glasfaser. Bis dahin will die Deutsche Glasfaser ihren Ausbau in Verl, Sürenheide, Kaunitz und Bornholte jedenfalls abgeschlossen haben.

Mit den Tiefbauarbeiten will das Unternehmen schon bis zum Sommer fertig sein. Danach folgt noch die so genannte Aktivierungsphase. Dann werden die Anschlüsse bei den Kunden sukzessive scharf geschaltet.

Am Mittwoch war der Startschuss für den Glasfaserausbau. Bis Freitagmittag wurden sieben so genannte Points und Presence (POP) aufgebaut. Das sind gewissermaßen die Hauptverteiler für das Glasfasernetz in Verl, erklärt Projektleiter Peter Kowalski. Der vorletzte POP steht seitdem am Amselweg in Verl-West. Weitere Standorte befinden sich in Pausheide, Sürenheide, Verl-Mitte (2), Kaunitz und Bornholte. Der POP in Sende kommt etwas später. Die Verteiler-Häuschen wurden auf einem Lkw angeliefert und mit einem Baukran gesetzt.

Über eine Ringleitung verbunden

Diese Hauptverteiler werden über eine Ringleitung, den Backbone, miteinander verbunden, die Ringleitung wiederum wird an einen übergeordneten, so genannten City-POP angeschlossen, von dem das Signal kommt, und der sich in der Nähe der Autobahn in Sürenheide befindet. Der Vorteil der Ringleitung ist, dass sie weniger störanfällig ist, wenn sie einmal steht. Bei einer Unterbrechung sucht sich das Signal einfach den Weg in die andere Richtung.

Bereits im POP hat jeder spätere Kunde einen eigenen Port. Die Kabel gehen sternförmig zu mehreren Hundert Verteilerkästen, DP (Distribution Point) genannt und von dort noch einmal sternförmig zu den einzelnen Kunden.

»Im ersten Schritt werden jetzt die Leerohre verlegt«, erklärt Bauleiter Daniel Wöllert. Diese schwarzen Rohre werden derzeit auf dem Schützenplatz zwischengelagert. (Diebstahl lohnt sich nicht, es ist nur Kunststoff, kein Kupfer). Das geschieht überwiegend im offenen Tiefbau. Gehweg auf, Rohre rein, Gehweg zu.

4800 Gebäude kommen an das Glasfasernetz

Hier und dort muss möglicherweise gebohrt oder geschossen werden. Weil Glasfaser kein Problem mit Frost hat, muss sie nicht in frostsicherer Tiefe liegen. Überwiegend werden die Leerrohre in Verl deshalb in etwa 40 Zentimeter Tiefe verlegt. Insgesamt kommt so eine Trassenlänge von 95 Kilometern zusammen.

Wenn alle Rohre liegen, werden die Glasfaserleitungen eingeblasen. 4800 Gebäude kommen so an das Glasfasernetz. Die Hausanschlüsse sind der letzte Schritt. Damit die Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser wissen, wo die Leitung im Haus hin soll, bekommen sie das Protokoll der Hausbegehungen, die jetzt bereits stattgefunden haben .

Viele der Arbeiten werden parallel erfolgen. Sechs Baukolonnen werden in den nächsten Monaten in der Stadt unterwegs sein, jede von ihnen zehn bis zwölf Mann stark. Die Deutsche Glasfaser lässt sich den Ausbau mehrere Millionen Euro kosten. Die Kunden müssen für den Anschluss nichts bezahlen, sondern sich lediglich für eine gewisse Dauer vertraglich binden.