Die Oskargewinner des Sommerleseclubs mit Bürgermeister Michael Esken, Henrich Kettelhoit-Lohmann von der Volksbank Kaunitz sowie Heike Schniedermeier aus dem Leitungsteam der Bibliothek Verl. Erika Senik (13) und Robin Grün (7) sitzen in der zweiten Reihe rechts auf gerade gewonnenen Sitzsäcken. Jeder bekam eine Urkunde und einen Gutschein für ein Eis.

Von Laureen Fockel

Verl (WB). Im großen Rahmen sind am Samstagnachmittag die besten Leistungen der Teilnehmer des Sommerleseclubs der Bibliothek Verl gefeiert worden. Eine Oskarverleihung für die Bücherfreunde: ganz im Stil von Hollywood. Mit Programm, Orchester und goldenen Pokalen würdigte die Bibliothek Verl Kreativität und Engagement der Teilnehmer.

339 Teilnehmer haben sich für den Sommerleseclub der Bibliothek Verl angemeldet – insgesamt 3408 Bücher und 1533 Hörbücher wurden ausgeliehen. Das neue Konzept, das sich auf Teamarbeit und Kreativität gründet, ist aufgegangen: So haben sich 92 Teams mit je zwei bis fünf Mitgliedern gebildet. Zudem haben 85 Einzelleser teilgenommen. Die jüngsten Teilnehmer sind erst ein Jahr alt – die ältesten bereits Senioren.

André S. bringt das Publikum zum Staunen, indem er aus einer kleinen Papiertüte einen meterlangen Zauberstab hervorzaubert. Foto: Laureen Fockel

Zur Abschlussfeier sind alle 248 erfolgreichen Teilnehmer, die mindestens drei Stempel gesammelt hatten, eingeladen worden. Stempel gab es für gelesene Bücher, gehörte Hörbücher sowie – zum ersten Mal – den Besuch einer Veranstaltung. Dabei wurden besonders fleißig Stempel bei den Aktionen »Lieblingsbuch im Schuhkarton« und dem eigens für den Sommerleseclub eingerichteten Escape-Room gesammelt.

Ein bisschen Zauberei

Heike Schniedermeier vom Leitungsteam der Bibliothek übernimmt bei der Verleihung die Moderation und überlässt zu Anfang der Zauberei die Bühne. André S. gibt den schusseligen Magier, der ständig etwas vertauscht und somit ganz verrückte Sachen zaubert. Gemeinsam mit den Kindern im Publikum sagt er Zaubersprüche auf und lässt dadurch einen fünf Meter langen Zauberstab erscheinen oder bunte Bälle verschwinden.

Manche Kinder haben das Glück, gemeinsam mit dem Magier-Profi auf der Bühne zu stehen und selbst das Zaubern zu lernen. So lässt der siebenjährige Michel Bilder in einem leeren Buch erscheinen, die schließlich von der gleichaltrigen Sophia bunt gezaubert werden. Auch Lilli (9) und Joshua (8) bringen das Publikum zum Staunen: gemeinsam zaubern sie einen Schaumstoffball größer. Zum Ende der Show gibt Magiermeister André S. den Teilnehmern noch eine Botschaft mit: »Macht auf jeden Fall weiter mit Lesen, mit Logbüchern, mit basteln…« und übergibt das Wort an Heike Schniedermeier, die den wichtigen Teil des Nachmittags einleitet, die Oskarverleihung. Dafür betreten Bürgermeister Michael Esken und Henrich Kettelhoit-Lohmann von der Volksbank Kaunitz die Bühne.

Medaillen und Urkunden

Pro Kategorie gibt es je drei Nominierte, von denen einer mit dem Oskar belohnt wird. Jeder der Nominierten erhält eine Medaille, mehrfach Nominierte erhalten nach der ersten Medaille einen Eisgutschein. Während Heike Schniedermeier die Namen verkündet, überreichen der Bürgermeister und Kettelhoit-Lohmann die Medaillen und Oskars . Kettelhoit-Lohmann lobt den Sommerleseclub und sieht ihn als »gute Gelegenheit, die Ferien zu Hause spannend zu verbringen.«

Oskars gab es in den Kategorien »Das schönste Logbuch der Einzelteilnehmer«, »Das schönste Teamlogbuch«, »Der coolste Teamname«, »Lieblingsbuch im Schuhkarton bis 10 Jahre«, »Lieblingsbuch im Schuhkarton ab 10 Jahre«, »Die beste Fotostory«, »Der schönste Leseplatz«, »Der beste Grund zu Lesen« und »Das schönste Teamfoto«.

Heike Schniedermeier ist begeistert von der Kreativität der Teilnehmenden, da sei es in einigen Fällen sehr schwer gewesen, nur einen Gewinner auszuwählen.

Mit Verlosung

Nach der Verleihung folgt eine Verlosung unter allen. Zu gewinnen gab es unter anderem Büchergutscheine, Gesellschaftsspiele sowie verschiedene Bücher. Als Hauptgewinn gab es je einen von zwei Sitzsäcken, die von der Volksbank Kaunitz, Zweigniederlassung der Volksbank Delbrück-Hövelhof, gesponsert wurde. Die Volksbank Kaunitz ist ebenfalls Hauptsponsor des Leseclubs in Verl. Und zum Abschluss der Oskarverleihung gab es die Urkunde als Belohnung und noch eine süße Überraschung für alle Kinder, nämlich einen Gutschein für eine Kugel Eis, die dann auch gleich eingelöst werden konnte.