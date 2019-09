»Die Stereotypen« präsentierten am Freitagabend in einem ungewöhnlichen Umfeld mit ihren improvisierten Darbietungen eine recht spezielle Form des Theaterspiels. Foto: Gabriele Grund

Doch gerade das hat am Freitagabend dafür gesorgt, dass 80 Zuschauer der Einladung der Gleichstellungsbeauftragten Sabine Heethey und des Klimaschutzbeauftragten Dr. Fabian Humpert gefolgt sind, um in der Tiefgarage der Volksbank die Stegreif-Collagen der »Stereotypen« zu erleben.

Eine Entscheidung, die sich gelohnt hat, denn Nele Kießling und Marvin Meinold, die mit Musiker und Aushilfsdarsteller Jannis Kaffka zu Gast waren, sorgten mit dem Programm »Zukunft im Keller?« für höchst amüsante Unterhaltung.

Ohne feste Texte

90 Minuten ohne feste Texte: Ein rhetorischer Ritt auf dem Pulverfass und weit entfernt vom klassischen Theaterabend. Wo normalerweise Autos geparkt und Abgase ins Freie geleitet werden, regierten Szenen, Lieder und Gedichten zu den großen Zukunftsthemen Klimahysterie, Umwelt-Wahn, fiese Greta-Sprüche, Fleischgenuss, Gleichberechtigung und »Fridays for Hubraum« als Gegenbewegung zu »Fridays for Future«.

Eine Herausforderung für Hirn und Zunge der Schauspieler, denn Orte, Inhalte, Gefühle oder einfache Schlagworte galt es innerhalb von Sekunden zu einem möglichst humorigen Kurzstück umzusetzen. Jede Geschichte entstand in dem Moment, in der sie gespielt wurde. So wie die von der Natursauna im neuen Hallenbad Verl, wo der Saunameister der gestressten Mehrfachmutti und Vollzeit-Powerfrau mit Zitronengras-Aufguss neue Vitalität zufächelt. Unter dem Motto »Zurück in die Natur« sind nur noch Holzpiercings erlaubt. Zudem werden am Ölbach die Haare gewaschen. Gefallen hat den Zuschauern ein Dialog zwischen Thomas, dem Reifenwechsler, und einem weiblichen Auto, das sich beschwert, ungefragt begrapscht zu werden.

Szenenfeuerwerk

Nachdem Nele Kießling und Marvin Meinold die Besucher vor der Pause um typische Mann-Frau-Sprüche gebeten hatten, entfalteten sie im Anschluss daraus ein Szenenfeuerwerk.

In den Rollen zweier Jugendlicher im Hitzeschutzbunker wollen Nele Kießling und Marvin Meinold knutschen, solange ihre Lippen noch Feuchtigkeit haben. Als gehörloser Cellospieler wurde Marvin Meinold als empfindsamer Behinderter diskriminiert, um Sekunden später in einer Frauenrolle vom Frauenarzt untersucht zu werden.

Herrlich auch eine Szene an der Fleischtheke im Supermarkt, wo die beiden Darsteller auf Zuruf stets die Rollen tauschten. Viel Beifall gab es zudem für die Gesänge zum Thema Urlaub (»Ich mache Urlaub in der Heimat, in der Nähe und wenn ich nur bis Spexard gehe«).