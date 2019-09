Sogar in der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg hat sich Major Esken militärisch weiterbilden lassen. Foto: Bundeswehr

Von Carsten Borgmeier

Der 53-jährige ist Major der Reserve. Im Krisen- oder Kriegsfall koordiniert er vom Düsseldorfer Landeskommando aus die zivil-militärische Zusammenarbeit zwischen Einheiten der Bundeswehr und den Kommunen. Dieser im Frieden ruhende Stabsposten ist regulär zwar einem ranghöheren Oberstleutnant vorbehalten, doch dem Verler Bürgermeister fehlen zu diesem Dienstgrad nur noch wenige Tage als Reservist.

»Ich habe mir jeden Rang hart erarbeitet«, sagt Esken. Er wollte ursprünglich Berufssoldat werden. Noch wichtiger sei ihm damals gewesen, Jura zu studieren. »Doch das konnte mir die Bundeswehr nicht bieten.«

Doch obwohl der Kaunitzer nach Abitur und Wehrdienst Rechtswissenschaften in Bielefeld studierte, blieb er der Bundeswehr treu: »In den Semesterferien, wenn sich meine Kommilitonen vom Lernen erholten oder jobbten, bin ich als Reservist in die Kaserne eingerückt.« Schon während des damals noch 18-monatigen Wehrdienstes in einer Jäger-Einheit in Wuppertal war der junge Kaunitzer seinen Vorgesetzten positiv aufgefallen, »ich wurde gefordert und gefördert. Die Bundeswehr wollte mich halten.«

In seinem Bürgermeisterbüro im Verler Rathaus blättert der Christdemokrat in einem dicken Ordner, in dem sein militärischer Werdegang dokumentiert ist: Esken holt dabei zum Beispiel eine Förmliche Anerkennung aus dem Ordner, die er bereits als Wehrdienstleistender 1987 von seinem Kommandeur erhielt. »Förmliche Anerkennungen gibt es in der Bundeswehr für vorbildliche Pflichterfüllung«, sagt der Verler Verwaltungschef.

Der Bürgermeister hat sich in zahlreichen Reserveübungen auf der körperlich wie psychisch fordernden Karriereleiter eines Heeressoldaten emporgekämpft: Von Beginn seiner Dienstzeit an trägt er das grüne Jägerbarett mit dem goldenen Eichenlaub-Abzeichen. Die Jäger-Truppe in der Teilstreitkraft Heer ist auf den Wald- und Häuserkampf spezialisiert, Esken hat somit so manche Manövernacht auf Truppenübungsplätzen im gesamten Bundesgebiet in der freien Natur verbracht. »Ich kenne alle Krabbeltiere des Waldes«, sagt der Reservist mit einem breiten Schmunzeln.

»Für mich war schon in der Jugend klar: Die Bundeswehr gehört mitten in unsere Gesellschaft«, sagt er und beklagt dabei auch die Aussetzung der Wehrpflicht 2010. Dass die Bundeswehr im Bewusstsein der Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommen werde und der Zustand der Ausrüstung in Teilen so gut wie kaputtgespart wurde, findet Esken »zum Weinen«.

Dennoch: »Kaum besser als in der Bundeswehr können junge Vorgesetzte lernen, mit Menschen und Material verantwortungsvoll umzugehen. Es ist von Beginn auch das Erlebnis von Kameradschaft gewesen, das mich in der Bundeswehr begeistert hat«, schildert Esken seine Eindrücke aus der Truppe.

Nach so mancher Durchschlage­übung, nach Offiziersschule in Hannover, Einzelkämpferausbildung in Hammelburg und Fortbildungen an verschiedenen Waffensystemen der Infanterie wechselte der Major aus dem Truppen- in den Stabsdienst.

Zuletzt ließ sich Esken an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg fortbilden, der höchsten deutschen Ausbildungsstätte für Offiziere des Stabsdienstes sowie der Generale und Admirale. Seiner Beförderung zum Oberstleutnant dürfte also nichts mehr im Weg stehen.