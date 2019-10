Ziel der diesjährigen Tour war das Ruhrgebiet. »Wir wollen den Kindern und den Eltern zeigen, dass wir direkt vor der Haustür schöne Ausflugsziele haben, die sich auch zum Wandern eignen«, sagt Simone Pankoke, die mit ihren Töchter Elisa und Klara (10 und 8 Jahre alt) sowie ihrem Mann Thomas Pankoke die Wanderungen plant.

In diesem Spätsommer haben sich neun Familien auf den Weg nach Essen gemacht. Ziel war die Jugendherberge in Essen-Werden. Die 23 Kinder zwischen 3 und 13 Jahren waren begeistert von der Lage am Waldrand. Bei herrlichem Wetter wurden die Spielplätze in der Natur erkundet, die auch die ältesten Kinder noch erfreuten.

Das Programm startete am Freitag klassisch mit einer Nachtwanderung. Gut gestärkt ging es am Samstag nach dem Frühstück auf zur großen Tageswanderung. Zwölf Kilometer entlang des Baldeneysees waren bei strahlendem Sonnenschein für alle Kleinen und Großen gut zu meistern. Manch Vater oder Mutter war überrascht, wie gut die eigenen Kinder in der Gruppe wanderten. Zurück nutzte die Familiengruppe die Schiffe der Weißen Flotte, die auf dem Baldeneysee verkehren.

Wem die Füße nicht allzu schwer waren, der konnte abends beim Bingo noch schöne Preise gewinnen. Als kulturellen Höhepunkt steuerte die Gruppe am Sonntag die Zeche Zollverein an. Während die Kinder sich von der Parcoursanlage beeindruckt zeigten, informierten sich die Erwachsenen über Architektur und Geschichte des Industriedenkmals.

Voller neuer Eindrücke, neu gewonnener Freundschaften und auch mit ein wenig Muskelkater ging es zurück nach Verl.

Alle Fahrten 2020 für Kinder, Erwachsene und Familien sind ab 1. Dezember online buchbar über die Homepage des Droste-Hauses . Von Kinderfreizeiten über die beliebten Familienwanderwochen, die Studienfahrten nach Rom oder in die Toskana ist für jeden Geschmack etwas dabei.