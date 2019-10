Verl-Sürenheide (WB/jhr). Es hätte so schön werden können: Ein riesiger Bolzplatz am Verler See und tolles Wetter. Leider hatte Petrus am Sonntag kein Erbarmen mit dem Erntedankgottesdienst in der Sürenheide, der eigentlich am Verler See stattfinden sollte. Wegen der unsicheren Wetterverhältnissen wurde er in die St.-Judas-Thaddäus-Kirche verlegt, was der Besucherzahl aber keinen Abbruch tat.