Verl (WB). Noch bis Freitag ist in der Stadt Verl parallel zur Leerung der Restmülltonnen wieder das Wertstoffmobil unterwegs.

Im Rahmen der Verler Wertstoffsammlung wird alle vier Wochen jedes Grundstück der Stadt angefahren, um die in den Grundstückseinfahrten bereit gestellten Wertstoffe kostenlos einzusammeln. Die Verwaltung rät, auch aus ökologischen Gründen diesen – nur in Verl angebotenen Service – intensiv zu nutzen, denn durch eine Sammeltour werden geringere Mengen an Kohlenstoffdioxid, Stickoxyden und Feinstäuben ausgestoßen als durch viele Einzeltransporte zum Wertstoffhof. Es werden Gegenstände mitgenommen, die auf Grund ihrer Größe und Gewicht händisch verladen werden können und nicht aus Bau- und Umbaumaßnahmen stammen. Elektrogeräte sind von der Mitnahme ausgeschlossen.

Folgende Wertstoffe werden vom Wertstoffmobil einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung/Recycling zugeführt:

Alttextilien: Alle sauberen Textilien, Textilreste, Schuhe, Hüte, Federbetten und ähnliches, aber keine Kissen mit Schaumstoffeinlagen, Auflagen, Koffer und ähnliches. Die Alttextilien werden aufwändig sortiert und zum großen Teil direkt wieder verwendet.

Metallgegenstände: Alle Metallgegenstände (keine Elektrogeräte) oder alle Gegenstände, die mindestens zur Hälfte aus Metall bestehen.

Hartkunststoffe: alle Hartkunststoffe, die keine Verpackungen sind (diese bitte in den gelben Sack), wie beispielsweise Eimer, Wannen, Gartenstühle, Bobbycars, Kinderspielzeuge, Videokassetten und mehr.

Die Alttextilien sollten in zugebundenen Kunststoffsäcken (alle Säcke mit Ausnahme der gelben Säcke sind erlaubt) bereitgestellt werden, damit die Textilien nicht nass und schimmelig werden können. Kleinteile aus Metall oder Kunststoffen können in alten Wannen oder Eimern bereitgestellt werden, die von den Müllwerkern ans Haus zurückgestellt werden, falls sie entsprechend gekennzeichnet sind. Größere Gegenstände können einfach auf den Boden der Grundstückseinfahrten gelegt werden.

Das Wertstoffmobil wird von Mitarbeitern der Firma Pre Zero gefahren. Die Verler Verwaltung bittet, sonstige, unberechtigte Sammler unter Angabe des Fahrzeugkennzeichens an die Stadtverwaltung zu melden, und zwar bei Dr. Kurt Peitzmeier unter Tel.: 05246/961223.