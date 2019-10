Aus dem Ortskern kommend soll das neue DRK-Heim im Wäldchen an der Österwieher Straße nach Vorstellung des Architekturbüros Beckmann so aussehen. Die Mitglieder des Ortsvereins stimmten dem Vorhaben der Stadt und des Roten Kreuzes einstimmig zu.

Von Andreas Berenbrinker

Verl (WB). »Das ist ein historischer Beschluss«, sagte der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Frank Dreismickenbecker nach dem Votum der Mitglieder, das DRK-Heim neu zu bauen. Einstimmig gaben die Rotkreuzler grünes Licht und spielten den Ball an den Rat der Stadt Verl. Dieser muss nun final über den Bau im »Wäldchen« gegenüber dem jetzigen Standort entscheiden.

Laut Vertrag verzichtet der Ortsverein auf das Erbbaurecht auf dem 1049 Quadratmeter großen Grundstück am derzeitigen Standort an der Ecke Bahnhofstraße/Österwieher Straße und überlässt es der Stadt Verl unentgeltlich. Im Gegenzug wird auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Bereich Österwieher Straße/Westfalenweg neu gebaut.

Nachbesserungen

Da für den Neubau in einem kleinen Wäldchen

Ehrung für Rotkreuzleiter Christian Schumacher (2.von links): Er erhielt die Verdienstmedaille des Landesverbandes Westfalen-Lippe. Es freuen sich (von links) Ortsvereinsvorsitzender Frank Dreismickenbecker, Landesverband-Vizepräsident Heinz-Wilhelm Upphoff und Kreisrotkreuzleiter Michael Schumacher. Foto: Andreas Berenbrinker Ehrung für Rotkreuzleiter Christian Schumacher (2.von links): Er erhielt die Verdienstmedaille des Landesverbandes Westfalen-Lippe. Es freuen sich (von links) Ortsvereinsvorsitzender Frank Dreismickenbecker, Landesverband-Vizepräsident Heinz-Wilhelm Upphoff und Kreisrotkreuzleiter Michael Schumacher. Foto: Andreas Berenbrinker

einige Bäume gefällt werden müssen, gab es hier Kritik von Anwohnern. Nach einigen Nachbesserungen und der Idee, die Seniorenbegegnungsstätte an einem anderen Standort zu errichten (siehe Kasten), hielten DRK und Stadt an dem Standort fest. Das für das DRK vorgesehene neue Grundstück (einen Teil behält die Stadt Verl) ist 1100 Quadratmeter groß, im Außenbereich wird es acht Parkplätze, einen Behindertenparkplatz, eine Doppelgarage und eine Terrasse geben. Die Einfahrt auf das Gelände wird mit einer Schranke reguliert. Im neuem Heim wird es neben dem Foyer eine große Küche, Versammlungs-, Schulungs,- Technik- und Büroräume sowie Umkleiden und Duschen geben.

Mehr als ein Ersatzbau

»Das ist mehr als ein Ersatzbau«, sagte Beigeordneter Heribert Schönauer. Der Neubau liege in zentraler Lage in Verl, habe eine zeitgemäße technische und bauliche Ausstattung und sei energetisch aktuell ausgestattet. Auch ans Fernwärmenetz könne das neue Domizil angeschlossen werden. Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 sei der Neubau mit 1.944.640 Euro veranschlagt worden. Schönauer bezifferte die anfallenden Kosten auf zwischen 1,6 und 1,95 Millionen Euro.

Bürgermeister Michael Esken stellte den weiteren Zeitplan vor. Am 19. November wird der Stadtrat über das Projekt entscheiden. »Die Ratsmitglieder kennen die genaue Planung noch nicht, wir haben erst das Votum der DRK-Mitglieder abgewartet« so Esken. Stimmt der Rat zu – es ist von einer Formsache auszugehen – wird der Bauantrag gestellt, der Bau soll im Frühjahr 2020 beginnen. Der Umzug ist für Anfang 2021 geplant. »Vielleicht schaffen wir es schon bis Ende 2020«, sagte der Bürgermeister, der sich sicher ist, dass die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Ortsvereins in zwei Jahren im neuem Heim stattfinden werden. Esken: »Wir stellen hier etwas ganz Tolles auf die Beine.«

»Solide« Kassenlage

Der DRK-Ortsverein entnimmt 20.000 Euro aus seinen Rücklagen, um das neue Domizil einzurichten. Der Vorsitzende Dreismickenbecker betonte aber, dass es kein Problem sei, gut erhaltenes Mobiliar weiter zu nutzen. Außerdem sagte er auf Nachfrage, dass die Nebenkosten am neuem Standort geringer seien als am jetzigen.

Die Kassenlage des Ortsvereins bezeichnete Schatzmeisterin

Weitere Projekte Das vom Roten Kreuz erworbene Grundstück möchte die Stadt Verl an die Kommunale Haus und Wohnen GmbH (KHW) verkaufen, damit dort ein Wohnheim für behinderte Jugendliche und junge Erwachsene entstehen kann. Die Seniorenbegegnungsstätte des DRK wird wie berichtet in das alte Postgebäude am Marktplatz ziehen. Der Beigeordnete Heribert Schönauer sagte, dass die Deutsche Post das Gebäude Ende diesen Jahres verlassen wird. Unberührt von der Seniorenbegegnungsstätte wird der vom EDEKA-Ölbachcenter geführte Postshop weiter am Marktplatz existieren.

Susanne Myller zwar als »solide«, aber sie und Frank Dreismickenbecker betonten, dass weiterhin gespart werden müsse. Die Anzahl der fördernden Mitglieder (derzeit 728) sinke kontinuierlich, die Spendenbereitschaft sei nicht mehr so hoch.

Während der Versammlung wurde der Verler Rotkreuzleiter Christian Schumacher vom Vizepräsidenten des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe Heinz-Wilhelm Upphoff mit der Verdienstmedaille geehrt. Der Ortsverein bedankte sich auch bei Helene Hilbert, die seit fast 40 Jahren hilft. Seit 25 Jahren dabei ist Annemarie Bücker, seit 10 Jahren Anneliese Stücker und Erna Szkudiarz und seit fünf Jahren Karin Fink.