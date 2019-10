Die Kinder Anton, Alisha, Isabell und Friedrich (von links) lassen sich beim Tag der offenen Tür von Dieter Horstmann, ehrenamtlicher Mitarbeiter im MINT Technikum Verl, das Prinzip des Impulsmotors in den Booten erklären. Foto: Bernd Steinbacher

Verl (WB/bs). Leere Fischdosen und Duschgelflaschen werden zu Booten, angetrieben von einem Impulsmotor. Die Wärme kommt von einem Teelicht. Gleich nebenan werden Duftstoffe aus Orangenschalen entzündet. Im Nachbarraum treten unterdessen Kinder in die Pedalen, um Strom für die Autorennbahn zu erzeugen.

Lea Julie Weinert aus der 8a der Gesamtschule Verl (13, rechts) zeigt Mattis Pollmeier (10), dass Duftstoffe aus Orangenschalen brennen. Im Hintergrund Andreas Bahners, MINT-Koordinator, und Lehrerin Mandy Gehle. Foto: Bernd Steinbacher Lea Julie Weinert aus der 8a der Gesamtschule Verl (13, rechts) zeigt Mattis Pollmeier (10), dass Duftstoffe aus Orangenschalen brennen. Im Hintergrund Andreas Bahners, MINT-Koordinator, und Lehrerin Mandy Gehle. Foto: Bernd Steinbacher

So machen Physik und Chemie Spaß – und das ist die Absicht der ehrenamtlichen Mitarbeiter im MINT-Technikum Verl. MINT steht für M athematik, I nformatik, N aturwissenschaften und T echnik. Zu diesen Themenbreichen gaben die Mitarbeiter Einblick am Sonntag beim Tag der offenen Tür. »Wir sind sehr zufrieden mit dem Interesse«, sagt Sven Miehe, 2. Vorsitzender des Vereins MINT- Technikum. »Wir haben gar nicht geglaubt, dass so viele Interessierte kommen.« Gesucht würden noch weitere ehrenamtliche Mitarbeiter.

Gezeigt werden Experimente und Projekte, zum Beispiel der Bau eines eigenen 3D-Druckers und das Programmieren von Lego-Robotern. Gefördert werden soll das Interesse von Kindern und Jugendlichen. Dazu gibt es jede Menge Workshops und Arbeitsgruppen. Im vergangenen Jahr nahmen daran etwa 2400 Kinder und Jugendliche teil.

Am Tag der offenen Tür wirkten der Astronomieklub und die Gesamtschule Verl mit, die chemische Experimente für Besucher anbot.