Verl (WB). Mario Lüddemann aus Verl ist beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden gegen 180 Teilnehmer aus 16 verschiedenen Ländern angetreten. Sein Ziel: In nur 300 Sekunden mit seinem persönlichen Herzensthema »Investmentstrategien« das Publikum und die Jury so mitzureißen, dass am Ende der begehrte Excellence Award im eigenen Trophäenregal aufgestellt werden kann.