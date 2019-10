Ein Stück Verler Industriegeschichte verschwindet nach und nach in Sürenheide. Foto: Andreas Berenbrinker

Verl-Sürenheide (WB/abb). In Sürenheide verschwindet momentan ein Stück Verler Industriegeschichte. Die Hallen der August Strothlücke GmbH & Co (Astro) am Berensweg werden abgerissen.