Auf eigenen Wunsch, um für einen jüngeren Nachfolger Platz zu machen, wie Jennen erklärte. Auch Cordula Bürmann-Erichlandwehr stellte ihr Amt zur Verfügung, sie hatte fünf Jahre im Vorstand mitgearbeitet.

Nach einstimmiger Wahl ist der Vorstand aber wieder komplett, denn als neue Beisitzer rückten Wolfgang Schön aus dem Kirchenchor Kaunitz und Karsten Gehrke (MGV »Liedertafel« Verl) nach. Als Vorsitzender wurde Karl-Josef Schafmeister bestätigt, Stellvertreter bleibt Dietmar Esken und als Geschäftsführerin Organisation wurde Irmgard Avenwedde wiedergewählt. »Im Vorstand des Musik- und Kulturverbandes mitzumachen, ist kein Ehrenamt, sondern ein Arbeitsamt«, sagte Karl-Josef Schafmeister augenzwinkernd, als er Martin Jennen und Cordula Bürmann-Erichlandwehr verabschiedete und ihnen unter dem Applaus der Mitglieder für ihr Engagement und ihre Mitarbeit dankte.

Das Leben in Verl sei in vielen Bereichen im positiven Sinne stark vom Vereinsleben geprägt, betonte Schafmeister. Doch es werde immer schwieriger, junge Menschen für eine Mitgliedschaft zu gewinnen. Auch zur Vorstandsarbeit seien immer weniger Menschen bereit, denn die bürokratischen Hürden und Fallstricke würden immer höher. Der Musik- und Kulturverband arbeite deshalb daran, die Rahmenbedingungen für seine Vereine so zu gestalten, dass Vereinsarbeit auch weiterhin attraktiv bleibe. Dabei gehe es zum einen um rechtliche Angelegenheiten. Hier forderte Schafmeister professionelle Unterstützung ein. Ein Gedanke, den Bürgermeister Michael Esken gerne aufgriff. »Wir arbeiten zurzeit daran, eventuell über Bildungsschecks fachliche Beratung für Vereine zu spezifischen Fragen wie etwa zum Steuerrecht zu ermöglichen«, kündigte er an.

2018 hat der Musik- und Kulturverband zudem damit begonnen, für seine Chöre Fortbildungen anzubieten. Dies solle fortgesetzt und bei Bedarf auch auf andere Sparten ausgeweitet werden, sagte stellvertretender Vorsitzender Dietmar Esken. Im dritten Chorseminar 2020 solle es um Möglichkeiten für eine stärkere Bühnenpräsenz bei Auftritten gehen. Gleichzeitig stärke die Zusammenarbeit auch die Vernetzung der Chöre und fördere Synergien, stellte Dietmar Esken erfreut fest.

Geschäftsführerin Elke Hänel berichtete über zahlreiche Kulturfahrten, unter anderem nach Breslau, Bregenz und zur Elbphilharmonie, sowie über das zurückliegende Veranstaltungsprogramm.

Neue Wege hat der Musik- und Kulturverband in Zusammenarbeit mit der Stadt Verl mit der Gründung eines Musical-Projektchors beschritten. Dieser hatte sich eigens für eine Musical-Show mit dem Ensemble »Movie & Motion« gegründet und so viel Spaß am gemeinsamen Singen gefunden, dass die 20 Sängerinnen und Sänger weitermachen möchten.

Bürgermeister Michael Esken dankte den 23 Mitgliedsvereinen für ihr kulturelles Engagement. »Sie sind Botschafter der Stadt Verl«, betonte er. So genannte weiche Standortfaktoren wie Sport und Kultur würden im Wettbewerb der Kommunen immer wichtiger. »Um hier noch mehr zu gewichten und auch die Bedeutung nach außen zu zeigen, wird es in der Verwaltung künftig einen neu zugeschnittenen Fachbereich Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing geben«, kündigte er an.

Der Bürgermeister berichtete auch über den aktuellen Planungsstand beim Umbau der Gesamtschule. Dabei komme man nicht ganz so schnell voran wie erhofft. Für die Vereine, die im Schulzentrum proben und Konzerte veranstalten, eine gute Nachricht: Zumindest 2020 können sie die Räume weiter ohne Einschränkungen nutzen. So kann im kommenden Jahr zum Beispiel das Verler Kolpingtheater doch am gewohnten Ort in die 51. Spielzeit gehen.