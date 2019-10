Von Alexandra Wittke

Verl (WB). Manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. So wie Roland Berens: Bei einer Lesung auf der Leipziger Buchmesse 2018 wird der Verler Verantwortlichen des Verlages Schwarzkopf & Schwarzkopf vorgestellt. Kurz danach schreibt er sein eigenes Buch.

»111 Gründe, Costa Rica zu lieben« Die erste Auflage liegt nach Angaben des Verler Autors bei zunächst 5000 Exemplaren. »111 Gründe, Costa Rica zu lieben« ist im Berliner Verlag »Schwarzkopf & Schwarzkopf« erschienen.

»111 Gründe, Costa Rica zu lieben« will kein Reisebuch im klassischen Sinne sein. Es ist vielmehr eine Liebeserklärung an das Land, in dem Berens etwa die Hälfte des Jahres verbringt.

Vor, während oder nach der Reise

»Man kann es lesen, bevor man nach Costa Rica fährt. Oder im Anschluss daran. Es eignet sich aber auch wunderbar, wenn man einfach nur ins Innere dieses wunderbaren Landes blicken möchte«, sagt der Verler.

111 selbsterlebte Geschichten

Das Besondere an seinem Buch: In 111 kleinen, selbsterlebten Geschichten bringt Berens dem Leser das Land, seine Kultur, vor allem aber seine Menschen näher. Auch Geheimtipps sollen seinen Angaben nach dabei sein: Berens nennt zum Beispiel die Vulkan-»Badewannen«, kleine Ausbuchtungen am Meer, die bei Flut volllaufen und in denen man oft ganz alleine baden könne. Oder der Totenwald von Cabuya, einem ursprünglichen Friedhof, der am Tag nur für rund zwei Stunden erreichbar sei und auf eine Jahrhunderte alte Tradition zurückgehe.

Viele Anekdoten

Daneben sind es seine Anekdoten, die den Leser in ein Land entführen, in dem die Bewohner vor allem durch ihre »Tranquillo-Mentalität« bekannt seien. »In Costa Rico läuft das Leben langsamer«, berichtet Berens. Bei Problemen höre man dort oft den Rat »tranquillo«, was frei übersetzt etwa so viel heiße wie »Mach dir keine Sorgen«. Genau das aber sei es, was ihn, Berens, oft demütig werden lasse, wenn er ab November seinen Lebensmittelpunkt nach Costa Rica verlege. »Angesichts der imposanten Tier- und Pflanzenwelt in Costa Rica werden die eigenen Probleme schnell ganz klein«, meint er. Entstanden ist das Buch hauptsächlich während seines jüngsten Aufenthalts.

Dass die »Tranquillos« mit ganz anderen Problemen als die Europäer zu kämpfen haben, zeigt sich fast in jeder der 111 Geschichten. Etwa die von der Bürgermeisterkandidatur eines Bekannten, die Berens unter dem Kapitel Infrastruktur zusammenfasst: »Da wird nicht über eine neue Straße diskutiert, sondern Spenden für eine Familie gesammelt, deren Oberhaupt bei einem Unfall ums Leben gekommen ist«, erzählt der Autor.

Und auch davon, was mit den Menschen in einem Land passiere, das zur Hauptverkehrsroute im internationalen Drogenhandel gehöre: »Das Abfallprodukt, das bei der Crackproduktion entsteht, schafft fortwährend Todgeweihte, die auf den Straßen leben und kaum mehr als das besitzen, was sie am Leib tragen«.

Zwei Fotoblöcke

Aufgelockert werden die Geschichten mit zwei Fotoblöcken, die einen Einblick in die Artenvielfalt Costa Ricas geben. Die Fotos, in der Mehrzahl von Berens selbst gemacht, zeigen neben Tieren aber auch markante Landschaften, riesige Wasserfälle und Orte der Besinnlichkeit.