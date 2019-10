Von Bernd Steinbacher

Sprecher Lothar Kletzin und seine Stellvertreterin Marcella Matzke haben einen entsprechenden Antrag an den Rat eingereicht. »Die Verkehrssituation in Sürenheide wird kritischer«, sagt Kletzin im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Es gebe einige neuralgische Punkte, die entschärft werden müssten. Bei einem Ortstermin an der Kreuzung Königsberger Straße/Brummelweg und Zollhausweg bestätigen Autofahrer das sehr deutlich, was der Arbeitskreis kritisiert. Viele Fahrer nehmen das Stop-Schild nicht ernst.

Lösungsansätz

Der Arbeitskreis setzt sich dafür ein, dass die Fahrbahn auf der Kreuzung erhöht wird. »Mit rauem Pflaster, damit die Autos langsamer fahren.«

Im Antrag an den Stadtrat sind weitere Punkte aufgeführt: Die Entwicklung der Firma Nobilia am Hüttenbrink biete Anlass, über die Verkehrsströme nachzudenken. In einem Mobilitätskonzept müssten die Nachbarkommunen berücksichtigt werden. Das Konzept sollte auch Lösungsansätze für die Kreuzung Thaddäusstraße/Breslauer Straße und für den Zollhausweg enthalten.

Die Vorschläge sollen alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigen, insbesondere die Interessen der Radfahrer und Fußgänger in den Blick nehmen. Der ÖPNV ist ein weiterer Punkt, den der Arbeitskreis verbessert haben will: Kletzin spricht von innovativen Ansätzen für ein Preiskonzept, von Taktungen und alternativen Linienführungen. Aktuell führen nur die Buslinien 73 und 85 durch Verl.

Antrag für Spielplatz

Der Arbeitskreis Dorfentwicklung Sürenheide hat etwa 20 Mitstreiter und tagt drei- bis vier Mal im Jahr, je nach Themenlage. Eingereicht wurde als Ergebnis der jüngsten Sitzung auch ein Antrag für einen Spielplatz für Kleinkinder. In das Gebiet zwischen Thaddäusstraße und der Königsberger Straße würden zunehmend junge Familien ziehen. Es fehle eine wohnortnahe Spielmöglichkeit.

Die Verwaltung soll prüfen, ob dafür ein Grundstück zur Verfügung steht oder erworben werden kann. Denkbar sei auch ein generationenübergreifendes Projekt. Der Arbeitskreis bittet um das Einbeziehen der Anwohner, besonders der Eltern, und um Beratung im Jugendhilfeausschuss.