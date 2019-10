Verl (WB). Mit dem kleinen Drachen Kokosnuss startet am Sonntag, 3. November, das Verler Familienkino in die nächste Runde.

Bis Februar zeigt die Stadt Verl in Kooperation mit den Filmkunst- und Programmkinos »Bambi & Löwenherz« jeweils an einem Sonntag im Monat einen Film, zu dem Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern eingeladen sind. Alle Filme beginnen um 15 Uhr, Einlass ist ab 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Neu ist, dass neben der Bibliothek Verl ein zweiter Veranstaltungsort hinzukommt. In Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft Kaunitz sind zwei der vier Filme diesmal im Alten Bahnhof an der Holter Straße zu sehen.

Start ist in der Bibliothek. Dort gibt es große Aufregung im Dorf der Feuerdrachen: Das Feuergras ist gestohlen worden. Für den kleinen Drachen Kokosnuss die Chance, endlich zu beweisen, was in ihm steckt.

Im Alten Bahnhof wird es am Sonntag, 8. Dezember, weihnachtlich: In »Morgen, Findus, wird’s was geben« verspricht Pettersson – obwohl er selbst nicht an den Weihnachtsmann glaubt – seinem Kater Findus, dass der Weihnachtsmann persönlich die Geschenke bringen wird.

»Das doppelte Lottchen« nach dem Kinderbuchklassiker von Erich Kästner steht am Sonntag, 12. Januar, auf dem Programm – dann wieder in der Bibliothek. Als Lotte und Luise sich in einem Ferienheim zum ersten Mal treffen, stellen sie schnell fest, dass sie Zwillinge sein müssen.

Zum Abschluss der Reihe erobert am Sonntag, 9. Februar, im Alten Bahnhof das Sams die Leinwand. Der schüchterne Schirmkonstrukteur Herr Taschenbier führt ein geordnetes Leben, wird aber sowohl von seinem Chef als auch von seiner übellaunigen Vermieterin Frau Rotkohl gepiesackt. Doch eines Tages tritt das Sams, ein merkwürdiges kleines Wesen mit Rüsselnase und roten Haaren in sein Leben.