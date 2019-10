Schon in wenigen Jahren wird die 24-jährige Kristina Erichlandwehr das Unternehmen in Kaunitz in vierter Generation mit leiten. Erst vor wenigen Monaten hat sie als Jahrgangsbeste ihre Ausbildung zur Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heizung und Klima sehr erfolgreich abgeschlossen und wurde dafür mit einer Urkunde für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Darüber freut sich auch ihr Vater, Klaus Erichlandwehr, der das Unternehmen 2004 übernommen hat. Foto: Manuela Fortmeier