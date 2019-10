In der ersten Herbstferienwoche gab es im Droste-Haus die Möglichkeit, bei dem Herbst-Musiktheater »Die Grille und die Ameise« mitzumachen. Insgesamt waren es 17 Kinder, die in die Welt des Musiktheaters eingetaucht sind. Bei der Buchung des Workshops hatten die Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder entweder für den Workshop in Basisversion oder in der XL-Version mit verlängerten Betreuungszeiten zu buchen.

Unter der Leitung der Theaterpädagogin Judith Kiehl und des Musiklehrers Mathias Timmer wurde an fünf Vormittagen ein Musical erarbeitet, das ganz zur Jahreszeit passt. Im Herbst bereiten sich alle Tiere auf den Winter vor und sammeln fleißig Vorräte – nur die Grille nicht, denn sie spielt wunderschön auf ihrer Geige, und alle Tiere erfreuen sich an ihrer Musik. Dann wird es Winter und die Grille bleibt allein, ohne Nahrung und ohne Unterschlupf. Wer wird ihr nun helfen und sich daran erinnern, wie schön die Grille gespielt hat, während alle anderen sich auf den kalten Winter vorbereitet haben?

Bei der Umsetzung halfen die Kinder mit ihren eigenen Ideen tatkräftig mit. Sie übten Lieder und Dialoge ein und bastelten Masken. Auf der Bühne des Droste-Hauses präsentierten sie zum Abschluss das Stück vor etwa 80 Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden. Am Ende dieser Fabel gab es ein Happy End, und die Kinder begeisterten die Zuhörer mit »Das Lied von den verschiedenen Fähigkeiten«, so dass der Applaus lange anhielt und so mancher Besucher eine Träne wegwischen musste – vor Begeisterung, aber auch vor Rührung.