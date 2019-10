Verl (WB). Bei der Lia Pflege GmbH in Gütersloh und der Louisenhof GmbH in Verl gibt es einen Führungswechsel. Die Leitungsaufgaben liegen nun in den Händen der Geschäftsführerin Anna Funk und des gleichberechtigten Geschäftsführers Peter Langenau. Als Team werden beide die Belange der 14 Einrichtungen im Raum Ostwestfalen für Menschen mit Pflegebedarf leiten.