Von Bernd Steinbacher

Das Angebot der Werbegemeinschaft, mit Planwagen und Führung kostenlos durch Verl zu fahren, nahmen viele Besucher gerne an. Wer mitfuhr, konnte viel über die Geschichte und jüngere Entwicklung Verls lernen. An zwölf Stationen im Ortskern, zum Beispiel am Kirchplatz, Marktplatz, an der Dorfmühle und am ehemaligen Krankenhaus, gaben Bernhard Klotz und fünf weitere Natur- und Kulturführer des Heimatvereins ihr Wissen weiter. »Nur noch 1,5 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind in Verl in der Landwirtschaft tätig«, überraschte er die Zuhörer.

Geschichtsträchtig ging es im Haus Hauptstraße 4 weiter.

Herbstfest Verler Tod Fotostrecke

Foto: Bernd Steinbacher

Der Andrang war groß, wollten doch viele »in das für Verler wichtige Haus«, so Matthias Holzmeier vom Heimatverein, einen Blick werfen. Sie besichtigten die Ausstellung, schauten den Film »Verl 1965« an oder hörten Marianne Hoffmann zu. Die letzte Eigentümerin verkaufte das Haus an die Stadt, damit es für kulturelle Zwecke genutzt wird. Die 83-Jährige erzählte anschaulich von vielen Veränderungen und ihren Erlebnissen.

Im Heimathaus gab es eine Cafeteria mit Apfelkuchen in allen Variationen. Auch die Geschäftsleute hatten sich viel einfallen lassen. Neben Rabattschildern lockten Aktionen. Munna Shah, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Werbegemeinschaft, wat am Nachmittag vollauf zufrieden: »Unmengen Menschen sind unterwegs, zum Glück ist es trocken. Das Geschäft läuft gut. Viele Besucher sind auch von außerhalb gekommen.«

Bereitwillig gaben die Mitglieder des Pferde-Stärken-Clubs Gütersloh-Isselhorst zu ihren zehn ausgestellten Traktoren Auskunft. Blickfang war nicht nur der Porsche-Trecker aus dem Jahr 1962 von Friedel Neuhaus.

Vom TV Verl traten unter anderem zwei Hip-Hop-Gruppen auf. Die Geh-Treff-Paten luden zum Mitgehen ein. »Den Treff gibt es seit drei Jahren. Wir wollen dafür werben«, sagte Jörg Peters, Leiter der Geschäftsstelle des TV Verl.