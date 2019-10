Verl-Bornholte (WB/mfo). Kulinarische Köstlichkeiten, idyllischer Budenzauber, Rudelsingen und eine Päckchenaktion, all das haben die Organisatoren in ihren Planungen für die Premiere des Bornholter Adventsmarkts am 1. Dezember vereint. Zum ersten Mal laden der Bürgerschützenverein Verl-Bornholte-Sende, der Bürgerverein Bornholte-Bahnhof, und der Verein Hof Diekämper – natürlich leben und lernen in einer Gemeinschaftsaktion zu dieser Veranstaltung in das Bürgerhaus Hühnerstall an den Schmiedestrang ein.