Verl (WB/kl). Im Maislabyrinth an der Bleichestraße wird es an diesem Donnerstag ab 17 Uhr gruselig, aber nur ein bisschen. Heike Bentlage und Familie laden zum Halloween ein. Es wird die letzte Gelegenheit sein, den Weg durch die verwinkelten Gänge zu suchen. »Nächste Woche kommt der Mähdrescher.« Tatsächlich sei der Mais in diesem Jahr wider Erwarten gut gediehen. »Es ist ein eher nasses Feld.« Will sagen: Bei dem trockenen Sommer hat es ganz gut gepasst.