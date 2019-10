Die Sportclub-Arena wurde von der Stadt Verl bis einschließlich 4. November für den Spielbetrieb gesperrt. Durch die andauernden Abbauarbeiten unter anderem der Fernsehsender nach dem Pokalspiel seien die notwendigen Pflegearbeiten am Spielfeld des Hauptplatzes derzeit nicht möglich und am Feiertag (1. November) nicht leistbar, heißt es in einem von Martin Immer (Fachbereich Tiefbau) unterzeichneten Schreiben, das an den SCV-Präsidenten Raimund Bertels gerichtet ist. Deshalb sei wegen erheblicher Schäden am Rasenbelag und dem zu erwartenden Frost in der Nacht zu Freitag eine Austragung der Partie gegen Dortmund nicht möglich. Wegen der Neuansetzung des Spiels müssen sich die Vereine mit dem WDFV in Verbindung setzen.