Alex Greitens, Handballer beim TV Verl, war der erste Athlet, der den Parcours in der neuen Ninja-Halle am Eröffnungstag bewältigt hat. Die »Ninja Area Thunderbird« ist geöffnet für alle Altersklassen, die Geräte können je nach Schwierigkeitsgrad eingestellt werden. Foto: Andreas Berenbrinker

Von Andreas Berenbrinker

Verl (WB). Hochkonzentriert, fokussiert und vor allem schnell, rennt, klettert und balanciert Alex Greitens durch einen Hindernisparcours. Am Ende ist er der erste Sportler, der in der neuen »Ninja Area Thunderbird« das Ziel erreicht und den roten Buzzer drückt. Das neue Mekka für abenteuerlustige Sportler wurde am Wochenende eröffnet.

Alex Greitens aus Hövelhof ist Handballer beim TV Verl und mag als Spieler der ersten Mannschaft sportliche Herausforderungen. Für ihn und zahlreiche weitere Handballer ging es am Samstag zur Eröffnung der neuen »Ninja Area Thunderbird« am Lerchenweg 113.

Angelehnt an die bekannte Fernsehversion »Ninja Warrior Germany« auf RTL wurde hier im ehemaligen Sportlife-Shop ein Parcours mit verschiedenen Hindernissen gebaut. Die meisten davon kennt man aus dem Fernsehen, und natürlich muss am Schluss eines Laufes die berühmte Wand bezwungen werden, bevor der erlösende rote Buzzer im Blick der Athleten ist.

Der Inhaber des Genesis Vital-und Gesundheits-Clubs, Antonios Kompodietas, hat ein El Dorado für Fitnessfreunde geschaffen, die auch den sportlichen Vergleich mit anderen Sportlern suchen. Wie im Fernsehen heißt es Klettern, Springen, Balancieren, Laufen oder Hangeln. Zurzeit stehen hier neun Hindernisse, sieben weitere können nach Bedarf gebaut werden. Geschult werden neben Kraft und Ausdauer auch Konzentration, Geschicklichkeit und Gleichgewicht.

Bei der Fernsehproduktion dabei gewesen

Beim Parcours-Wettkampf dabei ist auch Marvin Amato. Der Warendorfer berichtet, dass er bei »Ninja Warrior Germany« bei RTL dabei war. »Leider bin ich in der Vorrunde ausgeschieden«, erzählt Amato, der von der Fernsehproduktion in Karlsruhe schwärmt. »Alle waren total nett und völlig unkompliziert.« Das Team mit den Einheizern Frank Buschmann und Jan Köppen sowie Moderatorin Laura Wontorra habe jeden einzelnen Sportler herzlich begrüßt und angefeuert. Und auch bei der Eröffnung der neuen Halle in Verl ist diese Fairness zu spüren. Jedem Konkurrenten wird Respekt gezollt, es herrscht eine sportlich-fröhliche und entspannte Atmosphäre.

In einem weiteren Bereich der neuen insgesamt 600 Quadratmeter großen Fläche mit direktem Anschluss zum »Genesis« können Sportler sich an verschiedenen Geräten probieren und etwas für ihre Gesundheit machen. Hier ist auch Alex Greitens’ Bruder Markus zu finden, der seine Muskelkraft unter dem Motto »Heute schmerzt es, morgen wirkt es« mit Hanteltraining stärkt. Wie sein Bruder ist auch Markus Greitens Handballer im Verler Turnverein – er spielt in der A-Jugend.

Die »Ninja Area Thunderbird«, einmalig im Raum Ostwestfalen, ist geöffnet für alle Altersklassen, die verschiedenen Geräte können je nach Schwierigkeitsgrad eingestellt werden. Nähere Informationen zu Preisen und Öffnungszeiten gibt es im Internet.

www.ninjaarea-thunderbird.de