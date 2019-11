Zur Eröffnung des Balls legten die Königspaare eine flotte Sohle aufs Parkett. Elisabeth Esken (von links), Christian Dulleck, Anika Peterhanwahr und Patrick Wiesemann feierten bis in die Morgenstunden Foto: Andreas Berenbrinker

Von Andreas Berenbrinker

Verl-Kaunitz (WB). Mit einem rauschendem Ball haben die Kaunitzer Schützen den Namenstag des Heiligen Hubertus gefeiert. Bis in die Morgenstunden war die Stimmung im Kaunitzer Krug glänzend.

Begonnen hatte der Abend mit der Hubertusmesse in der Marienkirche, die von Pfarrer Herbert Korfmacher zelebriert und vom Musikverein Verl unter der Leitung von Dietmar Kay begleitet wurde. Der anschließende Hubertusball im Kaunitzer Krug, direkt gegenüber der Kirche, wurde mit dem Tanz der amtierenden Königspaare der Bruderschaft eröffnet. Mit dabei war natürlich auch König Christian Dulleck, der auch als Doppelgänger des britischen Sängers Ed Sheeran bekannt ist. Gemeinsam mit seiner Königin Elisabeth »Elli« Esken legte der »Popstar« eine flotte Sohle aufs Parkett. Beim Eröffnungstanz unterstützt wurden die Regenten vom Jungschützenkönigspaar Anika Peterhanwahr und Patrick Wiesemann. Für die musikalische Stimmung sorgte die Band »Take two and friend«.

Brudermeister Peter Lichtenauer begrüßte alle Gäste und freute sich über eine attraktiv bestückte Tombola, für die ein Team rund um Mark Fechtelkord verantwortlich zeichnete. Als Gewinne winkten eine Heißluftballonfahrt, ein Wochenende beim Weinfest in Mainz oder ein Hochdruckreiniger.

Das gute Verhältnis der vier Verler Schützenvereine wurde unterstrichen, als Gäste wurden die Königspaare und Throngesellschaften der St.-Georg-Schützenbruderschaft Dreiländereck Sürenheide, der St.-Hubertus-Schützengilde Verl sowie des Bürgerschützenvereins Verl-Bornholte-Sende begrüßt.

Der Namenstag von Hubertus von Lüttich wird am 3. November gefeiert. Der Heilige gilt als Schutzpatron der Jagd, der Metzger, Kürschner, Metallarbeiter, Büchsenmacher, Optiker und Mathematiker. Besonders in Westfalen ist er auch Patron vieler Schützenbruderschaften.