Nicht nur für die Ohren: Ganz in Weiß treten die 33 Sängerinnen und 12 Sänger auf. Nach der Pause bieten sie dagegen ein buntes Bild, die Frauen in allen Regenbogenfarbe, die Männer in Schwarz. Arno Mejauschek begleitet den Chor am Klavier. Foto: Matthias Kleemann

Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Das ist das Schöne an Popchören: Man kann nahezu jede Melodie mit summen. Und auch das ist das Schöne an Popchören: Die Stücke klingen anders als das Original.

Und so gilt der Satz: »So haben Sie dieses Lied noch nie gehört« natürlich auch für den Chor »nolimit«, der am Sonntagabend seinen vierten Auftritt im Pädagogischen Zentrum hatte.

Und noch etwas ist schön: Musikalische Welten treffen aufeinander, wie es auch der Moderator Stefan Lind am Sonntagabend betonte. Und so könnte man auch sagen: Es ist für jeden was dabei.

Eben gerade noch intonieren 33 Frauen und 12 Männer die italienische Alpinisten-Hymne »Signore delle Cime« (Herr des Himmels) so voller Inbrunst, dass man die Berge förmlich vor sich sieht, wenn man die Augen schließt. Dann wechseln die Sängerinnen und Sänger vom Italienischen ins Deutsche und interpretieren den Sarah-Connor-Song »Bonnie & Clyde«: »Wenn der Himmel über dir zerreißt und die ganze Welt dich nur bescheißt, steh’n wir zusamm’ wie Bonnie und Clyde!« Ganz viel Gefühl, ganz viel Romantik.

Chorsprache ist meist Englisch

Zu allermeist ist die Chorsprache jedoch Englisch. Und der Chor ist in Bewegung. Es ist eine Binsenweisheit, dass man im Stehen besser singen kann, und ganz offenbar kann ein sanftes sich Wiegen zu Melodie und Rhythmus den Vortrag noch zusätzlich verbessern, wenn es nicht ohnehin zur Inszenierung gehört, wie beim Eingangslied »Solsbury Hill«. Wie ein Treiben wirkt das, und das ganze Ensemble scheint vor Dynamik zu platzen.

Nicht nur der Chor ist ständig in Bewegung, auch sein Leiter, Andreas Warschkow. Mal tut er so, als sei sein Zutun gar nicht notwendig. Wie der Fußballtrainer von der Seitenlinie gibt er mit sparsamen Gesten unauffällige Anweisungen. Dann wieder ist er mitten im Geschehen und animiert auch das Publikum zum Mitmachen.

Zwei Verler dabei

Die Mitglieder des Chores kommen aus den Kreisen Warendorf und Gütersloh, kein Wander, dass auch zwei Verler dabei sind. Stefan Lind stellt Steffi Mann-Sommer vor, die in einem Verler Steuerbüro arbeitet und »den Armin«, der Heimatwasser mitbringt, wenn die Bässe ihrem Ritual frönen: ein Schnäpschen vor dem Auftritt.

Im ausverkauften Pädagogischen Zentrum hat das Ensemble leichtes Spiel und bekommt tosenden Applaus. Aber dass man es als Musikgruppe wirklich geschafft hat, das ist daran zu erkennen, dass man eine Vorgruppe hat: Bevor die eigentlichen Akteure des Abends die Bühne betreten, dürfen die Verlerin Kathrin Horstkötter und ihr musikalischer Partner, Christian Burk, bekannt als »The Beauty and the Beard« eine Kostprobe ihres Könnens liefern. Das Duo kann man für Feiern buchen, was sicher keine schlechte Wahl ist.