Am Montag fiel der Startschuss traditionell beim Fahrradhaus Fulland Zweiräder. Die Verteilung der Geschenke findet diesmal am Mittwoch, 18. Dezember, statt.

Initiator der Aktion ist der Lions Club Verl, der sich als Kooperationspartner die Stadt Verl und den Kreis Gütersloh ins Boot geholt hat. Außerdem machen zehn Einzelhändler mit, bei denen jetzt die Weihnachtsbäume mit den Wunschzetteln aufgestellt worden sind.

Diese wiederum wurden von Kindern aus bedürftigen Familien ausgefüllt. An diese Familien kommt die Aktion unter Wahrung des Datenschutzes über das Sozialamt der Stadt und den zuständigen Fachbereich des Kreises.

»Es sind in diesem Jahr 467 Bedürftige, etwas weniger als im Vorjahr«, sagt Christian Sarnes, der beim Lions Club zu dem Team gehört, das sich um die Aktion kümmert. Bislang seien 300 Wunschzettel eingegangen. Das Geschenk, das die Kinder und Jugendlichen (Höchstalter: 13 Jahre, vergangenes Jahr waren es noch 14 Jahre) soll höchstens 15 Euro kosten.

»Viele sind aber großzügiger, oder sie packen noch eine Tafel Schokolade oder etwas ähnliches dazu«, sagt Ralf Vosshenrich, Vorsitzender des Lions Clubs Verl. Noch bis Anfang Dezember soll es möglich sein, die Wunschzettel abzugeben. Am Baum hängt eine anonymisierte Version, bei der der Schenkende nur den Vornamen des Kindes, sein Geschlecht und sein Alter erfährt.

Schenken kann jeder. Wer also einem bedürftigen Kind eine Freude machen will, der schaut an einem der Wunschbäume, ob da ein Wunsch bei ist, den er erfüllen möchte. Dann nimmt er den Zettel vom Baum, kauft das Geschenk und gibt es mit dem Wunschzettel wieder in dem Geschäft ab.

»Im vergangenen Jahr waren nach drei Tagen alle Zettel weg«, sagt Sarnes. Weder der Schenkende erfährt, wer sein Geschenk bekommt, noch umgekehrt. Eine zusätzliche Einschränkung gibt es in diesem Jahr: Es gibt keine Geldgeschenke mehr und dementsprechend keine Gutscheine oder Guthabenkarten. »Die Kinder sollen etwas bekommen, von dem sie länger etwas haben«, sagt Christian Sarnes.

Der Lions Club selbst kümmert sich abschließend um vergessene Geschenke oder vergessende Schenkende, indem er fehlende Geschenke besorgt. »Das ist immer eine sportliche Herausforderung«, sagt Vosshenrich.

Die Geschäfte

Das sind die Geschäfte, in denen ab sofort die Wunschbäume stehen: Beckhoff Technik und Design, Edeka Niederschulte, Elli Markt Sürenheide und Kaunitz, Fulland Zweiräder, Schumachers Backstube Verl und Kaunitz, Rathaus Stadt Verl, Wittkemper, Tankstelle Bornholte, SB Lüning und Möbel Zentrale Beckhoff (neu).