Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Bücher sind Filme im Kopf, sagt man. Wenn das so ist, dann war der Auftakt zu den Literaturtagen in der Pegasus-Buchhandlung ein Tonfilm.

»Die liebende Tote«, eine Geschichte des französischen Schriftstellers Theophile Gautier (1811 bis 1872), hätte auf jeden Fall das Zeug für einen modernen Fantasyfilm. Ein bisschen Dornenvögel, ein bisschen Jekyll und Hyde, ein bisschen Dracula.

Ein junger Priester erblickt am Tag seiner Priesterweihe eine schöne Frau und verliebt sich unsterblich in sie. Aber die Frau, eine schöne Kurtisane, ist unerreichbar. Später wird der Priester an ihr Totenbett gerufen. Nach ihrem Tod beherrscht sie seine Träume, am Ende so sehr, dass er glaubt zu wachen, wenn er träumt, und zu träumen, wenn er wach ist.

Schauer-Liebesroman

Anja Bilabel liest diesen Schauer-Liebesroman mit verhaltenem Ausdruck. Man nimmt ihr den männlichen Ich-Erzähler ab, wenn sie Verzweiflung, Hoffnung, Leidenschaft in ihre Stimme legt, ohne ins Spiel abzugleiten. Im Wechsel dazu verstärken die Klänge, die Sabine Fröhlich auf ihrer Violine erzeugt, das Erzählte, schaffen Atmosphäre.

Die Absicht, die Buchhandlung für einen Abend lang in einen Lauschsalon zu verwandeln, wird erfüllt. Im gedämpften Licht haben Bilabel und Fröhlich sich in der Ecke zwischen Schulbüchern und Ernährungsratgebern eingerichtet, während der restliche Raum im Halbdunkel versinkt.

Gautiers Erzählung nimmt den ganzen ersten Teil des Abends ein. Nach der Pause wird es abwechslungsreich. Die Texte, die Bilabel ausgewählt hat, haben nicht nur die Gemeinsamkeit, dass sie allesamt von französischen Autoren stammen, sie erzählen meist auch höchst Ungewöhnliches.

Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau muss erleben, dass nach einem schweren Unfall das Gerücht geht, er sei tot, und dass die Nachwelt über ihn nicht nur gut spricht. Der Schriftsteller Julien Green kann keine Treppe erklimmen, ohne von ihrer Aura berührt zu sein: Träume, Visionen, Momente der Melancholie.

Sonnenuntergänge

Für Marguerite Duras sind Düfte und Gerüche der Ausdruck von Liebe und Leidenschaft: Parfüm, englische Zigaretten, gebratenes Fleisch, Honig. Man riecht es förmlich. Victor Hugo schwärmt von Sonnenuntergängen und will mit seiner Geliebten ins Reich der Träume fliehen. Blaise Pascale macht sich Gedanken über die Liebe.

Noch einmal so richtig fesselnd wird es, als bei Guy de Maupassant (»Am Ozean«) die Verführungskunst französischer adeliger Damen zur Sprache kommt. Ein Gespräch, bei dem viel Alkohol fließt und in dem die eine der anderen erklärt, wie das geht, wenn man einen jungen Mann dazu bringen will, das Bedürfnis nach Lust und Leidenschaft zu erfüllen. Anja Bilabel schafft es, die Naive und die Erfahrene abwechselnd zu spielen und dabei zunehmend beschwipst und albern zu wirken. Es sei so einfach, sagt die eine: »Ich tu doch gar nichts, ich lasse mich nur anschauen.«

Anja Bilabel tritt mit den französischen Klassikern zum dritten Mal auf. Monatelange Recherche sei notwendig gewesen, um passende Texte zu finden, sagt sie. Das Publikum hat am Ende des Abends, als alle Manuskriptblätter rund um Bilabels Leseplatz auf dem Fußboden liegen, vergessen, wie unbequem die Stühle sind. »Das ist etwas wirklich Schönes, einmal einfach nur vorgelesen zu bekommen«, bemerkt eine Zuhörerin.