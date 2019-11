Die intensive Musik und starken Texte berührten Herz und Kopf. Die Idee dazu hatten Musikproduzent und Liedermacher Siegfried Fietz, sowie der Frankfurter Theologe Helwig Wegner-Nord. Die Lieder und die Moderation erzählen die Lebensgeschichte von Pfarrer Martin Niemöller – geboren 1892 in Lippstadt.

Mitglied der »Bekennenden Kirche«

Als junger Mann war er U-Boot-Kommandant, dann studierte er Theologie und war Pfarrer in Berlin. Er wurde führendes Mitglied der »Bekennenden Kirche«, war dann acht Jahre persönlicher Gefangener Hitlers im Konzertrationslager. Und später hat sich Martin Niemöller als Kirchenpräsident für den Frieden engagiert. Eindrücklich wurde gesungen und erzählt von inneren Kämpfen und der Glaubenszuversicht im Leben Niemöllers.

Eine Frage, die Niemöller sein ganzes Leben lang begleitete, war: Was würde Jesus dazu sagen? Martin Niemöller ist neun Jahre alt, als ihm die Frage das erste Mal begegnet. Er darf mitkommen, als sein Vater, der Pfarrer, einen Krankenbesuch bei einem Textilarbeiter macht. Und da steht die Frage als frommer Spruch mit Glasperlen auf Samt gestickt. Was würde Jesus dazu sagen?

Man kann die Frage naiv finden. Als könnte man Jesus aus Galiläa über 2000 Jahre hinweg ins Heute beamen. Als müsste man nur das Neue Testament aufschlagen und nachblättern, was Jesus gesagt hat: zum Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, zur Feindesliebe für Terroristen, zum Flüchtlingsabkommen mit der Türkei oder auch zu aktiver Sterbehilfe.

Sein ethischer Maßstab

So naiv und einfach hat Martin Niemöller die Frage nicht gemeint und auch nicht angewendet. Es war für ihn eine bohrende Frage, sein ethischer Maßstab. Sie hilft, die Antworten von gestern zu überprüfen und herauszufinden, was heute notwendig ist. Sie hat Niemöller darin gestärkt, nicht nachzuplappern und mitzumachen, was alle denken, sagen und tun. Sie war für Niemöller der Kompass, der ihm zeigt: Hier musst du Widerstand leisten, weil es um den Menschen geht!

Martin Niemöller will Mut machen, sich auch heute gegen Aufrüstung, Bedrohungen, gegen Neonazi-Aufmärsche stark zu machen und einzusetzen. Sein Friedensengagement in unserer Zeit hat hohe gesellschaftspolitische Aktualität. Dadurch hat das Portrait besondere Brisanz. Viele Denkanstöße und nahmen die berührten Zuhörer mit nach Hause.

Der Chor wurde geleitet und begleitet am Piano von Iris Kleinebekel. Es gibt noch eine weitere Aufführung am Samstag, 16. November, um 17 Uhr in der Evangelischen Christuskirche in Avenwedde Bahnhof.